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Pinheiro KimmichIMAGO / Jan Huebner
SID

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Pese a su papel en la sanción a Kompany, se prevé un arbitraje favorable para el Bayern ante el PSG

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
V. Kompany

El portugués João Pinheiro arbitrará el miércoles el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre el FC Bayern y el París Saint-Germain, actual campeón.

Este árbitro de 38 años ha dirigido dos partidos del Bayern de Múnich en la Champions League: en la temporada actual (2-1 ante el PSV Eindhoven) y en la pasada (3-1 contra el Slovan de Bratislava). En ambos, el Bayern ganó. 

  • Sin embargo, el árbitro también influyó en la sanción del entrenador Vincent Kompany en el espectacular partido de ida. Pinheiro le mostró al belga, durante la victoria sobre el PSV, una de las tres fatídicas tarjetas amarillas que finalmente le costaron el partido de ida. Tras el 4-5 en París, el equipo de Kompany necesita otra victoria para llegar a la final.

    El otro duelo de vuelta, Arsenal-Atlético (1-1 en la ida), estará dirigido por el berlinés Daniel Siebert, con un equipo arbitral totalmente alemán, incluido el videoasistente Bastian Dankert.

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