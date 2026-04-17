Pese a ser un mal negocio, el Bayern Munich se deshace de Sacha Boey y aún así gana

El Galatasaray debería pagar unos 15 millones de euros al Bayern por la compra definitiva de Boey. El campeón alemán, que pagó 30 millones en enero de 2024, sufriría así una pérdida de unos 15 millones.

El Bayern lo fichó en enero de 2024, con Thomas Tuchel, por la falta de laterales derechos. Pero en Múnich no convenció, también por lesiones largas.

Ni con Tuchel ni con su sucesor, Vincent Kompany, logró consolidarse en el once. En total, ha jugado 38 partidos con el FCB, con un gol y cinco asistencias.