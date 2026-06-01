Phil Collins podría aportar glamour al estadio Grünwalder de Múnich. Mathew Collins, de 21 años, es candidato a fichar por el TSV 1860, aunque aún no se sabe en qué liga jugará. El campeón alemán de 1966 riesgo de descender a la Regionalliga.

Antes del miércoles deben demostrar solvencia con 2,7 millones de euros. Todavía no se sabe si el inversor Hasan Ismaik, en conflicto con el presidente Gernot Mang, cubrirá el déficit. Si se niega, el club muniqués afrontaría por segunda vez desde 2017 el descenso a la cuarta división.

Por ahora se desconoce qué sucederá: solo ocho jugadores del plantel tienen contrato para la Regionalliga. Según Bild, Mathew Collins, del Austria Salzburgo de la segunda división austriaca, fichará de todos modos por el Múnich tras realizar una prueba en Giesing.