Anadolu Agency
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¡Pesadilla para Mohamed Salah! El icono del Liverpool, sustituido, mientras el entrenador del Trabzonspor DIMITE tras la bochornosa eliminación en la Europa League
Decepción europea para el gigante turco
Las aspiraciones continentales de Mo Salah con el Trabzonspor quedaron brutalmente desmanteladas en Hungría, donde el Ferencváros se impuso con autoridad por 4-0 en el partido de vuelta. El conjunto turco, que llegaba con un solo gol de desventaja del encuentro de casa, se vio aún más por detrás muy pronto cuando el extremo de la República de Irlanda Callum O'Dowda adelantó a los locales de cabeza.
Cualquier esperanza de reacción en la segunda parte se evaporó rápidamente. El Trabzonspor se vino abajo tras el descanso, encajó dos goles más y vio una tarjeta roja en un caótico tramo de cinco minutos. Salah, que solo disputaba su tercera titularidad desde que llegó libre, no pudo hacer nada para evitar el derrumbe y fue sustituido en el minuto 64.
- Getty Images Sport
Tekke se marcha en directo por televisión
La contundente derrota resultó ser la gota que colmó el vaso para Tekke, que dimitió de forma sensacionalista de su cargo durante una entrevista televisiva posterior al partido. El técnico, de 48 años, asumió toda la responsabilidad por la dura eliminación europea, poniendo un final abrupto y emotivo a su etapa de 18 meses.
«Estoy dimitiendo de un cargo muy honorable», anunció Tekke en directo. «La derrota de hoy es inaceptable. Las desgracias y la mala suerte son aceptables, pero esto no puedo aceptarlo. No puedo dormir con esta sensación. Que todo el mundo me perdone. Hicimos todo lo posible».
El técnico saliente señaló la expulsión de la segunda parte como el detonante de su derrumbe, antes de insistir en que debía hacerse responsable. «Tuvimos una noche muy triste. Por supuesto, la razón soy yo y mi equipo», añadió. «Fue una noche triste tanto para nuestro país como para nuestro club.
«Hasta la tarjeta roja, parecía un partido que iba a ir bien. Como resultado, no pudimos clasificarnos para la Europa League. Durante 18 meses, día y noche, mi equipo y yo hemos estado pensando en cómo podemos hacerlo mejor.
«El equipo estará mucho, mucho mejor, eso seguro. No voy a extenderme más. Nadie lo sabe. Desde este momento, dimito de mi cargo después de 18 meses. Creo que tengo derecho a castigarme de esta manera».
Una plantilla repleta de estrellas se queda corta
El Trabzonspor había invertido con fuerza en talento europeo experimentado para afrontar exactamente este tipo de partido. El Salah, de 34 años, fue incorporado específicamente para aportar pedigrí continental, formando de inicio junto a un núcleo de exnombres de la Premier League.
El cedido por el Manchester United Andre Onana salió de inicio en la portería, mientras que el exdefensa del Manchester City Stefan Savic y el exdelantero del Southampton Paul Onuachu también fueron incluidos en el once inicial. Pese a contar con una columna vertebral de tanto perfil, el conjunto turco fue completamente superado por su rival húngaro.
- AFP
Un reinicio doméstico crucial
Con su campaña europea terminada antes incluso de que empiece propiamente el torneo, el Trabzonspor debe pasar página rápidamente y centrarse en sus obligaciones domésticas sin un entrenador permanente. El lunes visita al Amed Sportif en la Superliga turca.
Salah tratará de replicar su reciente forma liguera en ese duelo doméstico. El exdelantero del Liverpool abrió su cuenta con su nuevo equipo el domingo, al firmar un doblete en la victoria por 2-1 sobre el Istanbul Basaksehir, y se confiará mucho en él para enderezar el rumbo en medio de la convulsión en el banquillo.
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