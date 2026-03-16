En el Como, que se ha colado entre la élite de nuestro fútbol —y que está luchando por un puesto en la Liga de Campeones—, brilla confuerza la estrella de Maximo Perrone. El director de juego y metrónomo de los larianos es el secreto a voces del equipo de Fábregas, y ahora también se están dando cuenta de ello nuestros otros grandes clubes. En verano se desatará una auténtica puja por el exjugadordel Manchester City, cuando dos grandes, sobre todo elInter y el Nápoles, intenten lanzarse a por el jugador al que, desde hace tiempo, siguen y aprecian. Pero el Como, respaldado además por una clasificación europea ya casi asegurada, se mantendrá firme.
Traducido por
Perrone calienta el mercado: el Nápoles y el Inter se interesan por el motor del Como. Conte insiste, el argentino en el Maradona es una opción real
LAS IDEAS DEL INTER Y DEL NÁPOLES
El periodista Matteo Moretto ha ofrecido información actualizada sobre la situación de Perrone en YouTube. El experto ha mencionado precisamente al Nápoles y al Inter como los dos clubes italianos que se están mostrando más interesados en el centrocampista. El argentino gusta mucho al Inter, que ha manifestado su gran interés por el jugador, pero que aún no ha iniciado contactos directos con su entorno. Sin embargo, el club que está intentando ficharlo de forma más activa es el Nápoles, por lo que la idea de Perrone es concreta. Los azzurri llevan tiempo siguiéndole y lo consideran uno de los posibles objetivos. Se trata, en definitiva, de una petición expresa de Conte, quien recientemente ha confirmado su voluntad de quedarse, aunque, al final de la temporada, será necesario reunirse con la directiva. El exjugador del Vélez es el elegido en caso de que Stanislav Lobotka abandone el Nápoles el próximo verano, pero también podría llegar si el eslovaco se queda.
EL COMO INTENTA MANTENER A PERRONE
Los grandes de laSerie A presionan, pero la última palabra la tendrá el Como, que desde luego no tiene problemas económicos y, de hecho, se prepara para su primera temporada europea, aunque aún está por ver si será en la Champions o en la Europa League. Tras un año cedido por el City, el equipo lariano se hizo con los derechos del jugador nacido en 2003 este verano, aunque cedió a los ingleses el 30 % de cualquier futura venta del jugador. El proyecto a orillas del lago está solo en sus inicios y resulta difícil imaginar la venta de un jugador tan importante: habrá que ver, pues, si el club quiere venderlo, a qué precio y qué ofertas llegan.
Con contrato hasta 2029, el jugador de 23 años está viviendo la mejor temporada de su carrera: ya suma 31 partidos, con 2 goles, 4 asistencias y una presencia constante, fundamental en la maquinaria que ha construido Fábregas y que el propio argentino hace funcionar a su ritmo. Una unión que el mercado intentará romper.