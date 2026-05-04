Pep Guardiola toma una decisión sobre su futuro en el Manchester City

Pep Guardiola renovará su contrato con el Manchester City, por lo que seguirá en la Premier League.

A punto de cumplir diez años en el club, Guardiola ha sugerido que seguirá al menos hasta la temporada 2026/27. Según The Guardian, Enzo Maresca es el principal candidato para sucederle.

Guardiola se mostró entusiasmado con su trabajo en el Etihad Stadium y elogió la estabilidad del club: «No habría aguantado aquí diez años, ni siquiera con todos los títulos, si no hubiera trabajado con esta gente».

Añadió: «Me encanta cuando Ilkay Gündogan vuelve y dice: En el City todo está tan bien organizado. Por eso llevamos doce, trece, catorce años jugando de forma constante en la Champions League. Siempre luchamos por los títulos, porque somos constantes en la táctica, los sistemas, los jugadores y los entrenadores».

Tras ganar la Carabao Cup, el City compite con el Arsenal por la Premier y, a finales de mes, jugará la final de la FA Cup contra el Chelsea.

Guardiola admitió que le resulta menos estresante luchar por el triplete que la temporada pasada, cuando el City tuvo que esforzarse por clasificarse para la Liga de Campeones. «En las horas previas al partido siento la presión, pero entre partido y partido estoy más tranquilo. La temporada pasada me pasaba las 24 horas del día dándole vueltas a lo que le pasaría al club si no nos clasificábamos para la Champions», afirmó Guardiola.