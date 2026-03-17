Pep Guardiola supera a Sir Alex Ferguson tras la eliminación del Manchester City de la Liga de Campeones tras caer ante el Real Madrid, pero ¿podrá alcanzar a Carlo Ancelotti?

A pesar de la devastadora eliminación, el partido de vuelta supuso un logro personal monumental para el técnico catalán. Fue su partido número 191 en el banquillo de la máxima competición europea, lo que le permitió superar oficialmente al legendario entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Ya había igualado el récord del emblemático escocés de 190 partidos durante el desastroso partido de ida en España. Su notable longevidad en la competición refleja su excelencia sostenida a lo largo de etapas de gran éxito con el Barcelona, el Bayern de Múnich y su actual club, con el que ha llegado sistemáticamente a las últimas fases de la competición durante la última década.