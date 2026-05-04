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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Pep Guardiola sugiere que seguirá al frente del Manchester City en la temporada 2026-27

P. Guardiola
Manchester City
Premier League

Pep Guardiola ha insinuado que seguirá en el Manchester City la próxima temporada, lo que sugiere que aún tiene energía para consolidar su legado. Se informa que el club se prepara para una vida sin el entrenador catalán por si decide marcharse este verano, pero sus últimas declaraciones indican que planea cumplir el último año de su contrato.

  • Maresca ficha por el City

    El entrenador del City lleva casi una década en el Etihad y ha logrado un éxito sin precedentes. Sus declaraciones han reavivado la esperanza de la afición, que espera que el exentrenador del Barcelona y el Bayern de Múnich siga en Manchester hasta la temporada 2026-27. A pesar de los rumores que vinculan a Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, con el banquillo citizen, Guardiola insiste en que aún tiene ganas de seguir llevando al club al éxito.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Guardiola explica por qué sigue sintiéndose motivado

    Guardiola habló sobre su inquebrantable entusiasmo por el trabajo y el ambiente creado en el Etihad Stadium. El entrenador del City también elogió la estabilidad que reina en el club.

    «No llevaría aquí diez años, ni siquiera con buenos títulos, si no contara con un entorno increíble», admitió Guardiola, según The Guardian. «Ahora me siento… no sé… feliz, pero no solo eso; sigo teniendo una energía increíble, estoy tan bien que vengo aquí a trabajar en mi día libre».

    Añadió: «Me encanta que Gundo [Ilkay Gündogan] volviera del Barcelona y dijera: “El City es lo más”. Cuando ocurre eso, vamos por buen camino. Por eso llevamos 12, 13, 14 años seguidos en la Champions League y siempre luchamos por los títulos, porque hay consistencia en tácticas, sistemas, jugadores y entrenadores. Es como una burbuja que hace que la gente se sienta bien».

  • El City mantiene la estabilidad en plena lucha por el título

    El City sigue en la lucha por la Premier League, persigue al líder, el Arsenal, ya ganó la Carabao Cup y se prepara para la final de la FA Cup contra el Chelsea.

    “Las horas previas al partido siento la presión, pero entre partido y partido estoy más tranquilo. La temporada pasada pasé 24 horas pensando: “¿Qué pasará en el club si no nos clasificamos para la Champions League?”. Lo sentí mucho”, afirmó. “Esta temporada hemos ganado la Carabao Cup, estamos en la final de la FA Cup de nuevo y seguimos luchando contra el Arsenal, así que ¿qué puedo decir? Es realmente bueno. Me hubiera encantado avanzar en la Champions, pero el nivel es muy alto y servirá de aprendizaje para la próxima temporada».

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Se avecinan partidos decisivos en la lucha por el título

    Los Cityzens se centran en un partido clave de la Premier League contra el Everton. El equipo de Guardiola necesita ganar para presionar al Arsenal en la lucha por el título. El City tiene dos partidos menos y los Gunners lideran con seis puntos de ventaja. Con varios títulos en juego y un entrenador revitalizado, las próximas semanas serán decisivas para la temporada del City y para el futuro de Guardiola en el Etihad.

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