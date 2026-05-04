Pep Guardiola sugiere que seguirá al frente del Manchester City en la temporada 2026-27

Guardiola habló sobre su inquebrantable entusiasmo por el trabajo y el ambiente creado en el Etihad Stadium. El entrenador del City también elogió la estabilidad que reina en el club.

«No llevaría aquí diez años, ni siquiera con buenos títulos, si no contara con un entorno increíble», admitió Guardiola, según The Guardian. «Ahora me siento… no sé… feliz, pero no solo eso; sigo teniendo una energía increíble, estoy tan bien que vengo aquí a trabajar en mi día libre».

Añadió: «Me encanta que Gundo [Ilkay Gündogan] volviera del Barcelona y dijera: “El City es lo más”. Cuando ocurre eso, vamos por buen camino. Por eso llevamos 12, 13, 14 años seguidos en la Champions League y siempre luchamos por los títulos, porque hay consistencia en tácticas, sistemas, jugadores y entrenadores. Es como una burbuja que hace que la gente se sienta bien».