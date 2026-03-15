A pesar de los puntos perdidos, el entrenador del City se mantiene optimista y cree que su plantilla va por buen camino, aunque todavía estén definiendo su identidad. Defendió su decisión de alinear a Semenyo, al tiempo que reconoció que Cherki aporta una amenaza única difícil de ignorar, sobre todo cuando los partidos se alargan en los últimos compases.

«Es un equipo que está creciendo; creo que desde el principio hemos mejorado mucho, pero aún no es un trabajo terminado. A veces es así, pero no diré que no me encanta jugar con Rayan, sobre todo cuando sale desde el banquillo, porque su impacto siempre es increíble. Pero a veces le falta velocidad; el equipo siempre se muestra estable cuando Semenyo y Nico O’Reilly juegan en las bandas y se internan hacia dentro, llegando al área; son realmente muy buenos. Sigo buscando la mejor manera de lograr estabilidad y consistencia en el equipo», añadió.