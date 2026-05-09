Pep Guardiola se atribuye el mérito de la mejora de Jeremy Doku, ya que el entrenador del Manchester City afirma que el extremo es mucho más que goles y asistencias

El entrenador del City bromeó: el éxito del jugador siempre se atribuye al técnico cuando las cosas van bien. Más allá de la broma, Guardiola destacó que las aportaciones de Doku superan las estadísticas ofensivas; su esfuerzo defensivo y disposición para ayudar al equipo también han impresionado al técnico.

«El entrenador siempre. Cuando los jugadores juegan bien, es gracias al entrenador. Cuando juegan mal, es culpa suya», declaró Guardiola. «Estoy muy contento. Estoy muy contento de que haya dado este paso y haya tenido un impacto, uno a uno. Pero no solo por los goles y las asistencias, sino porque también se esforzaba en defensa. Jeremy ha estado increíble esta temporada».