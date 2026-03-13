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Pep Guardiola rompe por fin la maldición del «Entrenador del mes»: el técnico del Manchester City se lleva su primer galardón de la Premier League desde 2021
El tan esperado regreso al podio
El entrenador del City ha ganado el premio al Mejor Entrenador del Mes de febrero, su primer galardón en más de cuatro años. Este reconocimiento llega tras una racha formidable en la que su equipo ha impuesto su autoridad en el crucial periodo invernal.
- AFP
Ascendiendo en la escala de la grandeza de todos los tiempos
A pesar de no haber ganado el premio desde diciembre de 2021, este es el duodécimo galardón al «Entrenador del mes» que recibe Guardiola, lo que le sitúa en tercera posición en solitario, solo por detrás de Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger.
El técnico del Manchester City aventaja ahora en un punto a David Moyes, del Everton, consolidando aún más su legado como una de las figuras más laureadas que jamás haya pisado una banda de la Premier League.
Dominando el calendario de febrero
El triunfo de Guardiola se forjó a lo largo de un mes de febrero casi impecable, en el que su equipo supo combinar la fluidez táctica con una solidez defensiva a toda prueba. Tras comenzar el mes con un empate contra el Tottenham Hotspur, Guardiola llevó al Manchester City a sumar 13 puntos —el mejor registro de la liga— en las semanas restantes, gracias a las victorias contra el Liverpool, el Fulham, el Newcastle y el Leeds. Esta impresionante racha garantizó que el City se mantuviera en plena lucha por el título, mientras que sus rivales se veían las caras con problemas de regularidad.
El técnico de 54 años se vio obligado a hacer frente a una dura competencia para hacerse con el trofeo, y finalmente se impuso como la opción preferida entre un grupo de entrenadores de gran talento. Guardiola encabezó una lista de cuatro finalistas en la que también figuraban Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United) y Arne Slot (Liverpool).
- Getty Images Sport
Doble celebración para los Citizens
Ha sido un mes muy productivo en todos los aspectos para el equipo de Etihad, ya que la plantilla del primer equipo ha visto recompensadas sus brillantes actuaciones individuales, además del éxito táctico de su entrenador. Es el segundo galardón que gana el Manchester City en febrero, después de que el delantero Antoine Semenyo fuera nombrado Jugador del Mes. Con el banquillo y el terreno de juego ofreciendo actuaciones dignas de premio, el City parece estar en una buena posición para seguir luchando por más títulos ahora que la temporada llega a su recta final.
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