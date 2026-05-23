Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Sir Alex Ferguson, Pep GuardiolaGetty composite
Muhammad Zaki

Traducido por

Pep Guardiola revela detalles del mensaje de voz que le envió Sir Alex Ferguson tras conocer su salida del Manchester City

P. Guardiola
S. Ferguson
Manchester City
Manchester United
Premier League

Pep Guardiola ha revelado un emotivo mensaje que le envió la leyenda del Manchester United, Sir Alex Ferguson, tras confirmarse su marcha del Manchester City. El técnico catalán pondrá fin a una década de títulos en el Etihad al concluir esta temporada.

  • Un homenaje legendario de la mitad roja de Mánchester

    Guardiola confirmó el viernes que dejará su cargo este verano, tras una década en la que ha dado más de 20 títulos a los Cityzens. Aunque Patrice Evra pidió a los aficionados del United que «no lo celebren», el mayor gesto de respeto llegó de lo más alto del panteón de los Red Devils.

    Antes de su último partido en casa ante el Aston Villa, el técnico catalán reconoció que el mensaje de Ferguson fue muy especial: «He tenido un éxito increíble como entrenador y es bonito estar ahí. Uno de los mayores elogios fue recibir la nota de Sir Alex ayer; eso me hizo muy feliz».


    • Anuncios
  • FBL-ENG-FA CUP-MAN CITY-MAN UTDAFP

    Reconocimiento por una década de dominio

    El técnico catalán, famoso por haber derrotado al United de Ferguson en dos finales de la Liga de Campeones con el Barcelona, dio más detalles sobre la carta. Confirmó que el legendario escocés se puso en contacto con él para reconocer el increíble nivel alcanzado por el City bajo su liderazgo.

    «Me felicitó por nuestra trayectoria y logros, y eso significa mucho para mí», reconoció Guardiola. A pesar de la feroz rivalidad entre sus clubes, ambos mantienen un profundo respeto mutuo, y Guardiola suele citar a Ferguson como ejemplo de longevidad y éxito en la Premier League.


  • Comparaciones con Johan Cruyff

    Guardiola recordó a Ferguson y a su mentor, Johan Cruyff. Aunque Cruyff ya no está para ver sus logros, Pep agradece que Ferguson presenciara el ascenso del City a lo más alto de Europa.

    «No es por ser modesto, pero él es el mejor de este país», añadió Guardiola. «Estoy muy feliz. Echo mucho de menos a Johan Cruyff, y me alegra que Sir Alex, el mejor, haya podido verlo. Estoy bastante seguro de que Sir Alex ya no nos llamará los vecinos ruidosos. Somos los vecinos, y estoy muy feliz de que él estuviera allí para vernos».


  • Guardiola Ferguson

    La dificultad con el acento escocés de Ferguson

    En un momento distendido de la rueda de prensa, Guardiola reveló que el mensaje le llegó por el buzón de voz. A pesar de su amistad, el exentrenador del Barcelona bromeó diciendo que parte del mensaje requirió traducción por la intensidad del famoso acento de Ferguson.

    «Con su acento escocés me cuesta un poco», bromeó con una sonrisa. «Era un mensaje de voz; le devolveré la llamada». Al despedirse del Etihad, el gesto del United recuerda su huella en el fútbol inglés.


Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Manchester United crest
Manchester United
MUN