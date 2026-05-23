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Pep Guardiola revela detalles del mensaje de voz que le envió Sir Alex Ferguson tras conocer su salida del Manchester City
Un homenaje legendario de la mitad roja de Mánchester
Guardiola confirmó el viernes que dejará su cargo este verano, tras una década en la que ha dado más de 20 títulos a los Cityzens. Aunque Patrice Evra pidió a los aficionados del United que «no lo celebren», el mayor gesto de respeto llegó de lo más alto del panteón de los Red Devils.
Antes de su último partido en casa ante el Aston Villa, el técnico catalán reconoció que el mensaje de Ferguson fue muy especial: «He tenido un éxito increíble como entrenador y es bonito estar ahí. Uno de los mayores elogios fue recibir la nota de Sir Alex ayer; eso me hizo muy feliz».
- AFP
Reconocimiento por una década de dominio
El técnico catalán, famoso por haber derrotado al United de Ferguson en dos finales de la Liga de Campeones con el Barcelona, dio más detalles sobre la carta. Confirmó que el legendario escocés se puso en contacto con él para reconocer el increíble nivel alcanzado por el City bajo su liderazgo.
«Me felicitó por nuestra trayectoria y logros, y eso significa mucho para mí», reconoció Guardiola. A pesar de la feroz rivalidad entre sus clubes, ambos mantienen un profundo respeto mutuo, y Guardiola suele citar a Ferguson como ejemplo de longevidad y éxito en la Premier League.
Comparaciones con Johan Cruyff
Guardiola recordó a Ferguson y a su mentor, Johan Cruyff. Aunque Cruyff ya no está para ver sus logros, Pep agradece que Ferguson presenciara el ascenso del City a lo más alto de Europa.
«No es por ser modesto, pero él es el mejor de este país», añadió Guardiola. «Estoy muy feliz. Echo mucho de menos a Johan Cruyff, y me alegra que Sir Alex, el mejor, haya podido verlo. Estoy bastante seguro de que Sir Alex ya no nos llamará los vecinos ruidosos. Somos los vecinos, y estoy muy feliz de que él estuviera allí para vernos».
La dificultad con el acento escocés de Ferguson
En un momento distendido de la rueda de prensa, Guardiola reveló que el mensaje le llegó por el buzón de voz. A pesar de su amistad, el exentrenador del Barcelona bromeó diciendo que parte del mensaje requirió traducción por la intensidad del famoso acento de Ferguson.
«Con su acento escocés me cuesta un poco», bromeó con una sonrisa. «Era un mensaje de voz; le devolveré la llamada». Al despedirse del Etihad, el gesto del United recuerda su huella en el fútbol inglés.