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Pep Guardiola quiere ser algún día seleccionador de Inglaterra, y la FA sigue soñando con el icono del Manchester City, que pronto se marchará
Se pone fin a una etapa legendaria
Guardiola ha concluido su etapa en el Manchester City con 20 títulos, incluidos seis de la Premier League. Tras su emotiva despedida, se espera que se tome un descanso, como ya hizo tras dejar el Barcelona.
Mientras Enzo Maresca se prepara para ocupar su lugar, el futuro de Guardiola ya despierta interés: podría volver a un club, pero cada vez suena más fuerte la opción de dirigir una selección nacional.
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El candidato «ideal» de Inglaterra
Aunque Thomas Tuchel acaba de renovar con Inglaterra hasta la Euro 2028, Guardiola sigue siendo el favorito de la FA. Fuentes de talkSPORT aseguran que el técnico del City está interesado en dirigir una selección y aceptaría el cargo en el futuro.
El experto en fichajes Ben Jacobs lo confirmó en talkSPORT: «Siempre ha sido el candidato ideal para el banquillo de Inglaterra. Tuchel ha renovado, pero a largo plazo... Mi sensación es que Pep acabará dedicándose al fútbol internacional. No tiene nada más en perspectiva y es poco probable que acepte otro puesto en la Premier. Podría seguir el camino de Jürgen Klopp, asumir funciones estratégicas como embajador del City Football Group y, a medio o largo plazo, tentarse con una vacante en la selección».
Interés de Arabia Saudí
Inglaterra no es la única nación que quiere a Guardiola. Arabia Saudí, con la mira en el Mundial 2034, también lo busca. Aunque Georgios Donis dirige ahora la selección, la Federación Saudí podría fichar al técnico de 55 años.
Jacobs lo confirma: «Arabia Saudí es la opción más viable, aunque los Emiratos Árabes Unidos, por sus vínculos con el Manchester City, también podrían sumarse. Arabia Saudí intentará fichar a Guardiola pensando en el futuro; si no lo consigue ahora, no pasará nada, pues la pregunta clave es: ¿es él el técnico ideal para el Mundial 2034?».
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Las perspectivas a largo plazo
Por ahora, Inglaterra está estable bajo Tuchel, quien reemplazó a Gareth Southgate a principios de 2025. Sin embargo, la FA sabe que fichar a Guardiola puede ser una oportunidad única. La puerta sigue abierta para un futuro, si las circunstancias lo permiten tras los próximos grandes torneos.
Como concluyó Jacobs en talkSPORT: «A la Federación Saudí de Fútbol le encantaría fichar a Pep Guardiola como seleccionador algún día, pero él sigue siendo una especie de objetivo soñado para Inglaterra. Por supuesto, Thomas Tuchel es el técnico elegido y ha firmado un nuevo contrato para dirigir a la selección anfitriona en la próxima Eurocopa. Si las cosas no salieran bien —y hoy no hay indicios de ello—, no sorprendería que Inglaterra volviera a llamar a la puerta de Guardiola».