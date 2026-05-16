Pep Guardiola prohíbe a las estrellas del Manchester City beber «ni siquiera una cerveza» durante las celebraciones de la final de la FA Cup, mientras todas las miradas se centran en la lucha por el título de la Premier League

El City venció 1-0 al Chelsea en Wembley el sábado gracias a un audaz tacón de Antoine Semenyo. Aunque el triunfo sumó un nuevo título a la vitrina que ya incluye la Carabao Cup, Guardiola descartó celebrar en la capital tras el partido.

Al ser consultado sobre una posible fiesta en Londres tras el partido, el técnico catalán fue tajante: «A casa. Ni siquiera una cerveza. No hay tiempo», declaró a la prensa. «El Chelsea tuvo siete días para prepararse; nosotros, tres. Ayer fue una pesadilla. Tardamos seis horas en llegar desde la ciudad hasta aquí; los trenes son un problema en este país. ¡Seis horas!».



