Según se informa, la comisión independiente está a punto de tomar una decisión definitiva, y se espera que el veredicto se dé a conocer al final de la temporada. Guardiola reiteró su confianza en la directiva del club.

«Confío en ellos», admitió, según cita el Manchester Evening News. «Hablé con ellos y confío en su forma de actuar y en lo que han hecho. Lo que pasó, pasó. Esa será la resolución. Nadie del cuerpo técnico estaba aquí, fue hace mucho, mucho tiempo y confío en ellos. Lo dije antes de que pasara y lo digo ahora».

Preguntado sobre la lentitud del proceso y si reaccionará públicamente al veredicto, respondió: «Si me encuentran».