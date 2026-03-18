¡¿Pep Guardiola no puede irse así?! Ganadores y perdedores mientras el entrenador del Manchester City, objeto de duras críticas, hace balance de las consecuencias de la mano de Bernardo Silva en otra derrota en la Liga de Campeones ante su viejo rival, el Real Madrid

La esperada marcha de Guardiola del City al final de esta temporada ha sido el tema tabú durante toda la temporada, pero el entrenador siempre le ha restado importancia. Y no estaba de humor para entrar en los rumores tras la derrota por 2-1 de su equipo el martes, que supuso una contundente derrota global por 5-1 y una tercera eliminación consecutiva a manos del Madrid.

«Oh, todo el mundo quiere despedirme, ¿verdad? ¡Por Dios, chicos! Un día vendré aquí y diré: "¡Adiós, chicos!". Y sigo aquí, me queda un año más de contrato», respondió a una pregunta sobre su futuro, al tiempo que declaró: «La próxima temporada, volveremos».

Su concisa respuesta fue un recordatorio de que Guardiola se marchará en sus propios términos, pero la pregunta que queda por responder es si podrá soportar marcharse habiendo ganado solo una vez el mayor trofeo de Europa con el City.

La marcha de Bernardo Silva este verano parece, de hecho, más inevitable que la de Guardiola, y el capitán fue el principal villano de la noche, ya que su expulsión sentenció la eliminatoria a los apenas 20 minutos. Guardiola lamentó la tarjeta roja y el penalti que la acompañó, pero el Madrid siguió adelante, sobre todo Vinicius Jr. y Thibaut Courtois.

A menudo parece que las cosas le salen bien al Madrid en esta competición. Cómo le gustaría a Guardiola tener esa suerte en la Liga de Campeones, que de alguna manera sigue encontrando nuevas formas de perseguirle.

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