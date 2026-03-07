Pep Guardiola insiste en que Phil Foden, que no está en su mejor momento, «volverá», mientras el entrenador del Manchester City explica por qué el centrocampista está pasando por dificultades de nuevo

En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido de quinta ronda de la FA Cup entre el Manchester City y el Newcastle United en St. James' Park, Guardiola ofreció una valoración detallada del estado actual de Foden. El técnico catalán destacó que el regreso de la mejor versión de Foden será un proceso gradual y no algo que se consiga de la noche a la mañana. Instó al canterano a bloquear la presión externa y centrarse en el disfrute del juego para ayudarle a superar este bache.

«Tuve la sensación de que jugó muy bien [contra el Forest]. Pero seguimos acostumbrados a que sea increíblemente decisivo en el último tercio del campo, y eso ocurre cuando no se pierden muchas consecuencias, cuando se está libre en el último tercio», declaró Guardiola en rueda de prensa.