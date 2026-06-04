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«¡Pep Guardiola es el niño que gritó "lobo"!»: el técnico del Manchester City quiso marcharse «100 veces», según el presidente, quien recuerda que su etapa solo debía durar cuatro años
El niño que gritó «¡lobo!»
Al Mubarak admitió que dirigir a Guardiola supone un reto psicológico único. El presidente reconoció que el carácter intenso del técnico a menudo generaba momentos de gran tensión emocional en los que amenazaba con irse del Etihad Stadium, hasta que finalmente decidió dejar su cargo al final de la temporada.
«En 10 años, en los bajos, debe de haber dimitido 100 veces. Es como el niño que gritó “lobo”: cuando dice “dimito”, no hay que tomárselo al pie de la letra, hay que saber manejarlo».
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Una amistad más allá del banquillo
La relación entre el presidente y el entrenador fue clave en el éxito del City, que sumó 17 títulos, incluidos seis de la Premier League y la ansiada Liga de Campeones. Al Mubarak explicó que su vínculo se convirtió en una amistad profunda que le permitió convencer a Guardiola de que no tirara la toalla en los momentos difíciles.
«No es solo el entrenador; es un amigo íntimo. Siempre he estado ahí para convencerlo de que siguiera, porque sabía que era lo mejor», afirmó.
Saber cuándo era de verdad
A pesar de las falsas alarmas anteriores, el presidente del City sabía que esta vez era diferente cuando Guardiola expresó su deseo de marcharse con un año aún de contrato. El técnico, de 55 años, había renovado en 2018, 2020, 2022 y 2024, pero su pasión necesitaba un respiro.
Al explicar la decisión, el presidente añadió: «Esta vez lo sabía, y yo sabía que él lo sabía; era lo más natural. Nunca pensó quedarse más de cuatro años, luego más de cinco. En su mente, incluso en el cuarto y quinto año se preguntaba: “Vale, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más?». Y siempre tenía que hacerse de la manera correcta. Siempre iba a llegar el momento en que se haría realidad».
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La búsqueda de un sucesor
El City se enfrenta a un futuro sin su mejor entrenador, y Enzo Maresca, su exayudante, es el principal candidato. Aunque la transición supone un gran cambio para el gigante inglés, Al Mubarak ha pedido calma a la afición mientras la directiva decide.
Sobre el nuevo técnico, el presidente añadió: «Tened paciencia; pronto lo anunciaremos y os tranquilizaréis al saber que hemos fichado al mejor».