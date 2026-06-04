Al Mubarak admitió que dirigir a Guardiola supone un reto psicológico único. El presidente reconoció que el carácter intenso del técnico a menudo generaba momentos de gran tensión emocional en los que amenazaba con irse del Etihad Stadium, hasta que finalmente decidió dejar su cargo al final de la temporada.

«En 10 años, en los bajos, debe de haber dimitido 100 veces. Es como el niño que gritó “lobo”: cuando dice “dimito”, no hay que tomárselo al pie de la letra, hay que saber manejarlo».