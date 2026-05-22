Al preguntarle si se sentiría orgulloso de que Guardiola le sucediera en el Al-Nassr, Jesús lo descartó y afirmó que el orgullo debería ser al revés. También explicó por qué no prolongó su estancia pese a los éxitos nacionales.

«¿Orgullo [por ser sustituido por Guardiola]? No... ¿por qué? Él es quien debería estar orgulloso de sustituirme, no yo a él», afirmó.

“Cuando acepté este reto, Cristiano Ronaldo y José Semedo me invitaron y sabía que sería el más difícil de mi carrera. Para ganar el campeonato debíamos superar a los rivales. Como le dije a Cris: ‘Te ayudaré a ser campeón y luego seguiré con mi vida’”.