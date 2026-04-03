Pep Guardiola elogia a Mohamed Salah, a quien califica de «auténtica leyenda», antes del último enfrentamiento del astro del Liverpool contra el Manchester City

Ahora que el telón empieza a caer sobre una de las carreras individuales más emblemáticas de la Premier League, Guardiola se ha detenido para rendirle homenaje. En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido de cuartos de final de la FA Cup del sábado en el Etihad Stadium, el entrenador del Manchester City no escatimó en elogios hacia el delantero que tantas veces le ha dado dolores de cabeza.

«Uno de los grandes. ¡Qué jugador! Creo que es un ser humano increíble», declaró Guardiola a los periodistas. «Goles y asistencias, una leyenda absoluta para el Liverpool y para toda la Premier League por lo que ha hecho. Creo que mañana es un buen momento para despedirnos de él en este país; se merece el increíble reconocimiento que ha dado al fútbol mundial, especialmente en este país».