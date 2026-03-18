AFP
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Pep Guardiola da a conocer las últimas noticias sobre la lesión de Erling Haaland tras el susto sufrido en la Liga de Campeones, antes de la final de la Carabao Cup
Un impulso oportuno en medio de la decepción europea
A pesar de la decepción por la eliminación de las competiciones europeas, el gigante de la Premier League ha recibido un gran impulso de cara a la final de la Carabao Cup del domingo contra el Arsenal. La preocupación creció cuando Haaland fue sustituido en el minuto 60 del partido contra el Real Madrid, sobre todo porque parecía negar con la cabeza mientras se dirigía al banquillo. Sin embargo, el entrenador del City se apresuró a desmentir cualquier indicio de lesión de su estrella.
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Pep da luz verde a Haaland para el duelo en Wembley
«Erling Haaland no tiene ninguna lesión», declaró Guardiola a los periodistas tras el partido. «Estará disponible para la final de la Copa contra el Arsenal». La noticia supondrá un gran alivio para la afición del Etihad, ya que el club busca hacerse con su primer título en lo que ha sido una temporada difícil. Contar con su principal referencia ofensiva lista para Wembley es fundamental, ya que se enfrentarán a un Arsenal que actualmente lidera la lucha por el título de la Premier League.
Rooney cuestiona la sustitución de Haaland
La decisión de sustituir a Haaland cuando el City aún intentaba remontar el partido llamó la atención de los comentaristas, entre ellos el exdelantero del Manchester United Wayne Rooney. Aunque el noruego atraviesa una racha de sequía para lo que suele ser habitual en él —solo ha marcado cuatro goles en sus últimos 17 partidos—, se había mostrado peligroso ante el Madrid, con cinco tiros a puerta y un gol en el minuto 41. Rooney consideró que el delantero estrella debería haberse quedado en el campo para liderar una posible remontada.
«Me hubiera gustado que se quedara más tiempo y que el City intentara marcar el segundo gol», dijo el exjugador convertido en comentarista durante la retransmisión deAmazon Prime Sport. «Pep y Haaland sabían que la eliminatoria estaba sentenciada, así que decidieron darle descanso». La sustitución supuso la entrada de Omar Marmoush, pero el City no logró marcar los goles necesarios, ya que Vinicius Junior les sentenció con un gol en los últimos minutos para sellar un marcador global de 5-1.
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El City busca salvar la temporada frente al Arsenal
Ahora hay que centrarse rápidamente en los asuntos nacionales, mientras el City intenta salir de su bache. Aparte de la eliminación de la Liga de Campeones, el club ha perdido puntos ante el Nottingham Forest y el West Ham, lo que ha permitido al Arsenal abrir una ventaja considerable en lo más alto de la tabla. La final del domingo en Wembley supone la oportunidad perfecta para tomar la revancha ante el equipo de Mikel Arteta y recuperar el impulso que tanto necesitan de cara a la recta final de la temporada.
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