Pep Guardiola confirma que Gianluigi Donnarumma NO será titular con el Manchester City en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal

Trafford admitió recientemente que no esperaba quedar por detrás de Donnarumma en la jerarquía esta temporada. Al ser preguntado sobre estos comentarios, Guardiola se mantuvo firme en su política de selección, aunque reconoció el posible descontento del jugador.

«Los jugadores pueden estar contentos o descontentos. Es lo que hay», dijo Guardiola. «Tienen que estar aquí para dar lo mejor de sí mismos y después ya veremos qué pasa al final de la temporada. Lo importante es que estén preparados».