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Pep Guardiola comenta el vídeo viral de Rayan Cherki boxeando, que ha dado mucho que hablar, en medio de una temporada de debut «nada mala» en el Manchester City
Guardiola bromea sobre el vídeo viral de Cherki boxeando
El entrenador español respondió con humor tras difundirse un vídeo en el que Cherki mostraba su rapidez de pies en una sesión de boxeo. La estrella del City lució ágil y en forma sobre el ring, y el clip pronto se hizo viral.
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«¡Da miedo!»
Antes del partido de la Premier League entre el City y el Everton, Guardiola comentó el vídeo y bromeó sobre la intensidad del francés. Dijo que su forma física fuera del campo refleja la energía que aporta sobre él. «Ahora mismo, en Instagram, [Cherki] está boxeando. ¡Da miedo!», añadió.
«No tengo jugadores típicos»
Desde su llegada a Mánchester, el jugador de 22 años ha marcado diez goles y dado 13 asistencias en 46 partidos con el City, lo que le ha valido un amplio reconocimiento. Sin embargo, Guardiola rechaza la idea de que Cherki encaje en el estereotipo de su estilo de gestión.
«¿Cuál es mi jugador típico? No tengo jugadores típicos. En su primera temporada lo está haciendo bien. En el Barcelona teníamos jugadores fuertes y buenos. Todos los que tengo aquí son de mi estilo», afirmó.
- AFP
El City se prepara para un final de temporada decisivo
Los Cityzens afrontan una fase decisiva: ya ganaron la Carabao Cup y aún pelean por dos títulos nacionales. Están a seis puntos del líder, el Arsenal, con dos partidos menos, y enfrentarán al Chelsea en la final de la FA Cup.