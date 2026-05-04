Desde su llegada a Mánchester, el jugador de 22 años ha marcado diez goles y dado 13 asistencias en 46 partidos con el City, lo que le ha valido un amplio reconocimiento. Sin embargo, Guardiola rechaza la idea de que Cherki encaje en el estereotipo de su estilo de gestión.

«¿Cuál es mi jugador típico? No tengo jugadores típicos. En su primera temporada lo está haciendo bien. En el Barcelona teníamos jugadores fuertes y buenos. Todos los que tengo aquí son de mi estilo», afirmó.