Pep Guardiola bromea sobre el encuentro de Kylian Mbappé con la actriz Ester Expósito en París antes del partido de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid

Cuando se le preguntó su opinión sobre el viaje de Mbappé a París en una etapa tan crítica de su recuperación, Guardiola inicialmente se mostró indiferente antes de soltar una frase que provocó las risas de los presentes. «¿Es realmente tan importante mi opinión sobre lo que pueda pensar del viaje de Mbappé a París durante su recuperación?», preguntó el entrenador del City, cuestionando momentáneamente por qué se estaba discutiendo el itinerario de viaje del jugador del Real Madrid en su rueda de prensa.

Sin embargo, el exentrenador del Barcelona no pudo resistirse a hacer un guiño a las fotos de Mbappé y Exposito que se han vuelto virales. «Por cierto, según los informes, no estaba solo», dijo Guardiola con una sonrisa.