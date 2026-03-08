Pep Guardiola bromea diciendo que podría irse de vacaciones tras recibir una sanción de dos partidos con el Manchester City, pero seguirá en el banquillo para la final de la Carabao Cup

El incidente ocurrió cuando Kieran Trippier pareció tirar hacia atrás a Doku, lo que enfureció al entrenador del City cuando el árbitro Samuel Barrott no pitó falta. «Escucha, no se trata de penalti o no penalti. Hay acciones [arbitrales] que me cuesta entender. Cuando tiran a Jeremy por detrás, en cualquier sitio es falta, excepto aquí. Es lo que hay. Habrá una sanción de dos partidos. Me iré de vacaciones en los dos próximos partidos y el equipo seguirá adelante», declaró Guardiola a TNT Sports tras el pitido final.

Ampliando su frustración, añadió: «Te diré una cosa: tenemos todos los récords en este país, todos, a pesar de todo. Tenemos el récord del entrenador con más tarjetas amarillas. Quiero todos los récords y ahora lo tengo, dos partidos de sanción y me iré de vacaciones los dos próximos partidos. Hay cosas que después de 10 años no puedo entender. Revisad la acción. Por supuesto que voy a defender a Doku y a todos mis equipos».