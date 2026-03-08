AFP
Pep Guardiola bromea diciendo que podría irse de vacaciones tras recibir una sanción de dos partidos con el Manchester City, pero seguirá en el banquillo para la final de la Carabao Cup
Guardiola sancionado con una prohibición de estar en la banda.
A pesar de la victoria, en la que Omar Marmoush marcó dos goles para asegurar el pase del City a cuartos de final, las declaraciones posteriores al partido estuvieron dominadas por la inminente ausencia de Guardiola en el banquillo. Según la normativa introducida esta temporada, tres tarjetas amarillas suponen una sanción de un partido para los entrenadores de la Premier League, mientras que seis amonestaciones dan lugar a una suspensión de dos partidos. Guardiola se tomó la noticia con su sarcasmo característico, bromeando sobre su obligada ausencia del banquillo.
«Tiempo de vacaciones» mientras Pep se enfurece por las inconsistencias arbitrales
El incidente ocurrió cuando Kieran Trippier pareció tirar hacia atrás a Doku, lo que enfureció al entrenador del City cuando el árbitro Samuel Barrott no pitó falta. «Escucha, no se trata de penalti o no penalti. Hay acciones [arbitrales] que me cuesta entender. Cuando tiran a Jeremy por detrás, en cualquier sitio es falta, excepto aquí. Es lo que hay. Habrá una sanción de dos partidos. Me iré de vacaciones en los dos próximos partidos y el equipo seguirá adelante», declaró Guardiola a TNT Sports tras el pitido final.
Ampliando su frustración, añadió: «Te diré una cosa: tenemos todos los récords en este país, todos, a pesar de todo. Tenemos el récord del entrenador con más tarjetas amarillas. Quiero todos los récords y ahora lo tengo, dos partidos de sanción y me iré de vacaciones los dos próximos partidos. Hay cosas que después de 10 años no puedo entender. Revisad la acción. Por supuesto que voy a defender a Doku y a todos mis equipos».
«Mejor actuación» en St James' Park
La magistral lección táctica en St James' Park permitió al City clasificarse para los cuartos de final de la FA Cup por novena vez en diez años bajo el mandato de Guardiola. Superaron el temprano gol inicial de Harvey Barnes para dominar a los Magpies, con Savinho y Marmoush demostrando ser demasiado precisos para el equipo de Eddie Howe. Reflexionando sobre la victoria por 3-1, Guardiola se deshizo en elogios. «Ha sido fantástico. Cuando intentamos hacer una secuencia de pases, especialmente Savinho y Jeremy Doku, fueron decisivos. Ha sido la mejor actuación que he visto de nosotros en este estadio durante el tiempo que llevamos juntos aquí. Realmente muy, muy bueno», continuó.
Alivio en Wembley para Pep
Afortunadamente para los Cityzens, la suspensión solo se aplica a los partidos de la Premier League y la FA Cup. Esto significa que Guardiola estará en la banda durante la final de la Carabao Cup contra el Arsenal el 22 de marzo. Sin embargo, se verá obligado a ver desde la grada el próximo encuentro de liga contra el West Ham y los cuartos de final de la FA Cup, cuyo emparejamiento aún no se ha decidido. Aparte de los partidos nacionales, el City se enfrentará al Real Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el miércoles por la noche.
