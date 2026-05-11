El entrenador del Manchester City está convencido de que Doku tiene el talento para estar entre los mejores extremos del mundo. Después de su gran partido en la victoria 3-0 sobre el Brentford, se le preguntó si el belga podría alcanzar el nivel de Vinicius Junior o Lamine Yamal.

«Sí, claro», respondió Guardiola. «Siempre acepta más exigencia y eso es estupendo. Estamos muy contentos: ahora gana partidos, pero siempre fue muy bueno». En broma, el técnico añadió que los buenos partidos se deben al entrenador, mientras que los malos son culpa de los jugadores.



