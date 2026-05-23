Getty Images
Traducido por
¿¡Pep Guardiola al frente de Inglaterra?! Noel Gallagher, leyenda de Oasis, respalda al técnico saliente del Manchester City para que dirija a los Tres Leones y cumpla su sueño de ganar la Copa del Mundo
¿Un futuro con los Tres Leones para Pep?
La mitad azul de Mánchester se prepara para una emotiva despedida. La estrella de Oasis, Gallagher, sugiere que el técnico saliente podría acabar en el banquillo de la selección inglesa. Tras el anuncio oficial de que Guardiola dejará el Manchester City este verano, tras una década de dominio, muchos se preguntan qué le depara el futuro al hombre que ha conseguido 20 títulos importantes en el Etihad.
Gallagher, amigo íntimo del español, declaró a talkSPORT: «Si lo conozco bien, esperaría que se fuera tras el Mundial con alguien; creo que eso le motivaría. Es lo único que no ha ganado; lo ha conseguido todo en el fútbol, ha cambiado el juego, ha cambiado la forma en que la gente percibe el fútbol. Me lo imagino levantando la Copa del Mundo, como seleccionador de Inglaterra, de Holanda o al frente de uno de los «Seis Grandes»; no hay forma de que abandone el fútbol».
- AFP
La vida tras la genialidad de Etihad
La transición en el City ya está en marcha y se espera que Enzo Maresca ocupe el vacío dejado por su antiguo mentor. Aunque Guardiola pasará a ser embajador global del City Football Group, Gallagher advierte que la era de títulos garantizados podría acabar para los Cityzens.
«Olvídate de sustituirlo: se acabó», admitió Gallagher. «La casi certeza de ganar un trofeo cada temporada con Pep ya no existe. Ahora empezamos de cero; Khaldoon Al Mubarak se convierte en la figura clave del club y debemos reconstruir». Nunca veremos a otro como Guardiola. No es solo un día triste para los aficionados del City, sino para toda la Premier League; era un imán para el público, una superestrella».
La presión sobre Thomas Tuchel
Los comentarios de Gallagher sobre el puesto de seleccionador de Inglaterra llegan en un momento de gran tensión. El actual técnico, Thomas Tuchel, ya afronta un intenso escrutinio antes incluso del torneo en Norteamérica. El exdelantero del Watford, Troy Deeney, advierte de que no ganar el Mundial debería costarle el cargo.
Sus convocatorias, que han dejado fuera a estrellas como Phil Foden y Cole Palmer, alimentan las especulaciones sobre su futuro. Si los Tres Leones decepcionan, la FA podría buscar un sucesor, y el técnico más laureado de la historia moderna estaría listo para su próximo reto.
- AFP
Un legado que cambió el fútbol inglés
Sea cual sea su próximo paso, el impacto de Guardiola en el fútbol inglés sigue siendo incomparable. Al recordar su etapa en Mánchester, el entrenador catalán destacó su conexión con el espíritu trabajador de la ciudad: «Es una ciudad forjada con trabajo y esfuerzo. Se nota en el color de los ladrillos y en la gente que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Las fábricas, los Pankhurst, los sindicatos, la música... La Revolución Industrial y cómo cambió el mundo. Y creo que lo entendí, y mis equipos también».
Gallagher espera que, aunque Guardiola pase a dirigir a nivel internacional, siga siendo un referente para el City en el futuro. «Hay rumores de que seguirá en el Manchester City Football Group, así que eso sería genial», añadió. «Sería terrible perder sus conocimientos; espero que se convierta en nuestro Johan Cruyff. Cruyff lo descubrió y confío en que Pep esté ahí cuando los dirigentes necesiten su sabiduría».