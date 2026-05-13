Getty Images Sport
Traducido por
Pep Guardiola admite que «nunca ha confiado» en el VAR, mientras el Manchester City intenta evitar que la lucha por el título se decida «al azar»
Guardiola critica el arbitraje «al azar»
El entrenador del Manchester City, Guardiola, ha reiterado su escepticismo hacia el VAR tras ver cómo el Arsenal, rival por el título, se beneficiaba de una decisión clave contra el West Ham.
“Nunca he confiado en el VAR”, afirmó. “Hay que hacerlo mejor y depender de uno mismo, porque el VAR es como lanzar una moneda al aire”. Instó a su plantilla a centrarse en su propio rendimiento para no dejar su destino en manos de una revisión subjetiva en Stockley Park.
- Getty Images Sport
El Arsenal se beneficia de una decisión crucial del VAR
La lucha por el título se tensó aún más cuando los Gunners vencieron 1-0 al West Ham y mantuvieron sus opciones. El West Ham creyó empatar con Callum Wilson en el descuento, pero el gol se anuló tras una larga revisión del VAR. El árbitro Darren England aconsejó a Chris Kavanagh revisar el monitor y, tras ello, se confirmó que Pablo Felipe había cometido falta sobre David Raya en la jugada previa.
La decisión dejó al Arsenal con cinco puntos de ventaja sobre el City, aunque los Citizens tienen un partido menos. Para Guardiola fue otro motivo para no confiar en las decisiones institucionales de la liga: «Eso es tarea de las instituciones que dirigen la competición», añadió, centrando su atención en el terreno de juego.
Las secuelas de la final de la FA Cup siguen pesando sobre el City
La desconfianza de Guardiola se basa en dos finales de la FA Cup. En 2024 se quejó porque Erling Haaland fue derribado por Lisandro Martínez sin que se pitara penalti y porque, según él, su delantero fue sujetado por Kobbie Mainoo en un córner durante la derrota 2-1 contra el Manchester United. También citó la final de 2025, en la que Dean Henderson, portero del Crystal Palace, pareció tocar el balón con la mano fuera del área y no fue sancionado.
«Perdimos las dos finales de la FA Cup porque los árbitros no hicieron su trabajo, ni siquiera el VAR. Cuando pasa esto, debemos hacerlo mejor nosotros, no los árbitros ni el VAR», insistió Guardiola.
- AFP
La atención se centra ahora en el partido contra el Crystal Palace
Con el partido contra el Crystal Palace el miércoles por la noche, antes de que el City se centre en la final de la FA Cup contra el Chelsea, Guardiola exige a sus jugadores máxima concentración para no tropezar en su persecución del Arsenal de Mikel Arteta. A pesar del revuelo en torno al VAR, el entrenador se niega a distraerse. «Siempre que llegué aquí, al Bayern de Múnich y al Barcelona, les decía a los jugadores: hacedlo, hacedlo, hacedlo mejor», afirmó en referencia a su filosofía de autosuficiencia. «Siempre he aprendido que, cuando pierdes la concentración, te encuentras en una situación peligrosa. Lo único que podemos hacer es hacerlo mejor, eso es lo único que está bajo nuestro control. Tienes que hacerlo cada vez mejor por ti mismo, y eso significa centrarnos en el Crystal Palace en nuestro caso».