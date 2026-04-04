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Pep Guardiola admite que daría luz verde a la venta de Rodri al Real Madrid tras los comentarios del ganador del Balón de Oro sobre su regreso a España
La tentación del Bernabéu
El entrenador del Manchester City se ha pronunciado con franqueza sobre el atractivo del Bernabéu tras el recrudecimiento de los rumores sobre el futuro a largo plazo de Rodri. Tras sus comentarios sobre un posible fichaje por el equipo de la capital española, los rumores sobre su regreso a su país natal han cobrado un gran impulso. Guardiola admitió que el atractivo del 15 veces campeón de Europa es un factor único que pocos profesionales pueden ignorar. Mostró una clara comprensión de por qué su pivote podría sentirse tentado por volver a la ciudad donde nació.
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Libertad de elección
Guardiola se mantuvo firme en su política de siempre de permitir que los jugadores se marchen si ya no desean seguir en el Etihad Stadium. Confirmó que esta filosofía se aplica a todos los miembros de su plantilla, independientemente de que sean o no piezas clave del reciente éxito del equipo.
«No hay ningún jugador que, en mi opinión, vaya a rechazar la oportunidad de jugar en el Real Madrid, lo entiendo perfectamente… nació en España», explicó Guardiola en una rueda de prensa. Cuando se le preguntó si mantendría su postura de no bloquear una salida, respondió: «Por supuesto. Si un jugador no está contento, tiene que marcharse. Siempre pienso que si está contento, y espero que pueda estarlo, pero si no lo está, que llame a la puerta del director deportivo».
Deseo de continuidad
A pesar de su disposición a una posible salida, el entrenador del City destacó el inmenso valor que el exjugador del Atlético de Madrid aporta a su esquema táctico. Rodri se ha convertido en el motor de un equipo que ha dominado tanto la Premier League como Europa, y el técnico mantiene la esperanza de que el jugador de 29 años se quede en Manchester.
«Mi deseo es que Rodri se quede el mayor tiempo posible en este club porque es un jugador increíble, un jugador de primer nivel, pero la vida de cada uno es cosa de cada uno», señaló el entrenador.
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¿Y ahora qué?
Antes de decidir sobre su futuro, Rodri seguirá centrado en el Manchester City, que ocupa la segunda posición de la Premier League, a nueve puntos del líder, el Arsenal. Su próximo compromiso será contra el Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup, antes de viajar a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea en la liga.