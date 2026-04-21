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«Pep es el hombre indicado para el puesto»: Leonardo Bonucci apuesta por Guardiola para liderar un «cambio radical» en la selección italiana
Bonucci pide una revolución en la selección italiana
Bonucci propone a Guardiola para liderar un «cambio radical» en la selección italiana. En los Premios Laureus, el ex capitán de la Juventus destacó que el técnico del Manchester City tiene la brillantez táctica para devolver a la Azzurra a sus glorias.
La Azzurra ha atravesado un periodo turbulento en los últimos años, al no clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva. Aunque el triunfo en la Eurocopa 2020 supuso un subidón temporal, la falta de consistencia y los problemas estructurales han dejado a los cuatro veces campeones del mundo en busca de una nueva identidad bajo el liderazgo de la próxima generación.
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Hay que reforzar las bases defensivas
Para Bonucci, los problemas de la selección tienen raíces profundas y exigen reformar el sistema. Cree que la recuperación debe empezar por la defensa, antes referente mundial.
«Hay que reconstruir el fútbol italiano desde cero, empezando por la defensa», afirmó, según Foot Mercato. «Debemos tener el valor de afrontar la situación de frente para recuperar el respeto del mundo y volver a ser ese gran equipo que fue campeón del mundo».
- AFP
El sueño de que Guardiola sea el nuevo entrenador
Bonucci está convencido de que la filosofía de Guardiola es justo lo que Italia necesita. Destaca que la experiencia del técnico en la formación de jóvenes talentos aceleraría el crecimiento de las estrellas emergentes del país.
«Hay jóvenes con mucho talento; debemos darles tiempo para que se desarrollen y progresen», explicó Bonucci. «El tiempo es la única solución milagrosa, y si se desea un cambio radical, Pep es el hombre adecuado para el puesto. Es difícil, pero soñar es gratis».
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Se necesita paciencia para la próxima generación
Más allá de encontrar un entrenador de talla mundial, Bonucci destacó que el público y la federación italianos deben tener paciencia con la nueva generación de talentos. El defensa, retirado en 2024, conoce la presión de vestir la camiseta azul y el peso de las expectativas. Con o sin una figura como Guardiola al mando, los Azzurri serán solo espectadores en el Mundial de este verano.