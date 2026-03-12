Getty
«Pensándolo bien», ¿podría Casemiro quedarse en el Manchester United? El exjugador de los Red Devils Kleberson apoya al líder al estilo Roy Keane para dar un giro radical
Casemiro está a punto de convertirse en agente libre en 2026.
En enero se reveló que Casemiro, que se mudó a Manchester desde el Real Madrid en 2022, está a punto de dejar el fútbol inglés como agente libre cuando expire su contrato actual. Se ha especulado con un regreso a su país natal o un fichaje por la MLS para unirse a Lionel Messi y compañía.
Sin embargo, puede que haya un giro sorprendente en la historia del jugador de 34 años. Aunque aún no se han concretado los nuevos términos, y se ha informado de que Casemiro tendría que aceptar una reducción salarial para permanecer en el Manchester United, aún podría alcanzarse un acuerdo.
¿Se arrepentirá el Manchester United de haber dejado marchar a Casemiro?
Eso sigue siendo poco probable, tras la confirmación oficial por ambas partes de una inminente salida, pero Kleberson afirma que no hay que descartar nada. Cuando se le preguntó si el United se arrepentirá de dejar marchar a un jugador de probada eficacia, el ganador de la Copa del Mundo de 2002, en declaraciones a GOAL en colaboración con AceOdds Best Bet Calculator, respondió: «Hace un par de meses oí que Casemiro dejaría el Man United. Muchos clubes de Brasil han empezado a hablar de él, muchos de los mejores equipos podrían aprovecharlo. Lo que pasa con Casemiro es que es un jugador al que le gusta hacer su trabajo. Le gustaría tener un nuevo reto, pero lo ha hecho bien en el Manchester United. Creo que podría haber jugado uno o dos años más en el Manchester United, y puede volver a Brasil en cualquier momento. Incluso podría volver con 37 o 38 años y seguir rindiendo bien, porque está en buena forma. Cuando está en forma, es un jugador realmente bueno.
«Realmente quiero que se quede en el Manchester United. Él conoce la pasión que tienen el club y los aficionados. Siempre trabaja duro y juega al nivel que se espera de un jugador del Manchester United.
«Traer a un jugador como él será muy difícil. El Manchester United solía tener muchos jugadores así, pero ya no los tiene. Casemiro es así: Ryan Giggs, Paul Scholes, él aporta ese tipo de liderazgo».
¿Le gustaría a Casemiro firmar un nuevo contrato con el Manchester United?
El United pagó 60 millones de libras (80 millones de dólares) por fichar al cinco veces ganador de la Liga de Campeones Casemiro, procedente del Real Madrid. Solo ha ganado dos trofeos importantes en Inglaterra, la FA Cup y la Carabao Cup, pero se considera que ha aportado importantes cualidades de liderazgo a un equipo que, en ocasiones, ha mostrado carencias en ese aspecto.
El experimentado centrocampista también ha recuperado su mejor forma esta temporada, con seis goles, y parece capaz de seguir rindiendo al más alto nivel durante algún tiempo. Kleberson añadió, cuando se le preguntó si su compatriota puede considerarse un éxito en Old Trafford: «Ganó muchos trofeos en el Real Madrid, pero creo que sintió que por fin tenía la oportunidad de jugar en la mejor liga del mundo cuando le dieron la oportunidad de jugar en el Manchester United.
«Es un centrocampista fantástico e incluso creo que ha mejorado en el Manchester United, pero el Manchester United siempre tiene altibajos como club. Por eso no ha ganado tantos trofeos ni ha tenido la oportunidad de jugar grandes finales como la de la Liga de Campeones.
La filosofía ha cambiado mucho, han llegado nuevos entrenadores y los jugadores han llegado y se han ido del Manchester United. Todo ha sido difícil y ha sido completamente diferente a su etapa en el Real Madrid. En el Real Madrid no experimentó muchos cambios.
Sé que costó mucho dinero, pero realmente ha aportado liderazgo al club. Por eso también volvió a la selección brasileña y por eso jugará en el Mundial. Realmente aporta liderazgo y lo hace también en el Manchester United. Es un gran compañero de equipo y un gran competidor.
Por supuesto, no podemos comparar su liderazgo con el de Roy Keane, porque era completamente diferente, pero conoce las reglas del Manchester United. Creo que es feliz en el Manchester United, pero el club nunca ha estado en una buena posición. Sigo pensando que le gustaría quedarse en el Manchester United, o al menos lo está pensando, porque le ha ido muy bien con Michael Carrick».
El futuro del Manchester United: Carrick, en el punto de mira tras los rumores sobre traspasos en verano
No hay garantía de que Carrick siga como entrenador del United más allá del final de la temporada, ya que por ahora solo ocupa un puesto interino. Si se le entregaran las riendas de forma permanente, podría haber conversaciones con Casemiro sobre su futuro, ya que los Red Devils siguen vinculados a varias incorporaciones millonarias para su mediocampo.
