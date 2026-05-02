«Pensaba que era un asistente»: el fracaso del fichaje del FC Bayern, con una curiosa anécdota sobre el exentrenador Hansi Flick

Sin embargo, en un amistoso entre el Olympique de Marsella, donde jugaba Sarr, y el Bayern, al principio no lo reconoció. «En el descanso me tendió la mano y me dijo: "¡Gran jugador!". Como creí que era un asistente, me mostré reservado. Luego vi que era el entrenador del Bayern, ¡el que había ganado la Liga de Campeones!», recuerda el jugador de 34 años.

El primer día en la Säbener Straße todo fue distinto: «Antes de mi primer entrenamiento, Hansi Flick me abrazó y dijo: “Te he fichado para que juegues. Estoy contento de que estés aquí. No te presiones”».