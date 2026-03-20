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Genoa CFC v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Penalti pitado y luego anulado: qué ocurrió en el Genoa-Udinese. Marelli: «Kabasele extiende el brazo por instinto»

La jugada polémica de la segunda parte del Genoa-Udinese

El partido entre el Genoa y el Udinese, que comenzó a las 20:45 del viernes 20 de marzo y correspondía a la 30.ª jornada de la Serie A 2025/2026, vivió un momento de gran tensión en el minuto 49 de la segunda parte cuando, tras una mano de Kabasele dentro del área, el árbitro Collu pitó un penalti a favor de los rossoblù.


Sin embargo, tras una larga revisión del VAR, el árbitro fue llamado a la revisión en el terreno de juego, lo que le convenció para anular el penalti, desatando así la reacción del banquillo del Genoa y de todo el estadio.


  • LA JUGADA Y LA FALTA PITADA EN EL CAMPO

    Tras un pase largo y centrado hacia Colombo, el delantero del Génova controla el balón al vuelo y se dirige hacia el área de penalti, mientras Kabasele, que se había desmarcado, intercepta la trayectoria con el brazo izquierdo, el cual, aunque en un primer momento lo tenía doblado detrás de la espalda, en el momento del contacto se extendió ligeramente hacia el balón. Collu capta este movimiento y pita inmediatamente el penalti en el terreno de juego. Sin ese desvío, Colombo se habría encontrado solo ante Okoye.

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  • MARELLI ANTES DE LA REVISIÓN

    El analista de DAZN, Luca Marelli, comentó así la jugada antes de la decisión de Collu: «No es una decisión fácil; veamos qué deciden en la sala del VAR. Hay que ver si hay un aumento del volumen corporal. Hay un ligero movimiento hacia el balón, pero hay que valorar si realmente hay un aumento de volumen o si, de hecho, hay un brazo que toca pero en una posición correcta. Dado que van a revisarlo, probablemente hayan considerado que el brazo está en una posición correcta».

  • EL ANUNCIO EN EL ESTADIO

    El árbitro Collu, desde el centro del campo, anunció así el cambio de decisión respecto a lo pitado en el terreno de juego: «Tras revisar la jugada, se comprueba que el jugador número 27 tiene el brazo en posición natural. Decisión definitiva: se anula el penalti».

  • REVISIÓN DE MARELLI POST

    Tras la decisión, Collu saca la tarjeta roja a un compañero de Daniele De Rossi. Y esto le da tiempo al analista de repeticiones Luca Marelli para completar la explicación: «Lo que consideró la sala VAR —y que luego Collu confirmó como correcto— fue que, a pesar de que hubo un movimiento, probablemente instintivo, hacia el balón, no se produjo un aumento del volumen corporal. Desde la cámara frontal no se veía el brazo en el momento del contacto».

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