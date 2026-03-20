El partido entre el Genoa y el Udinese, que comenzó a las 20:45 del viernes 20 de marzo y correspondía a la 30.ª jornada de la Serie A 2025/2026, vivió un momento de gran tensión en el minuto 49 de la segunda parte cuando, tras una mano de Kabasele dentro del área, el árbitro Collu pitó un penalti a favor de los rossoblù.





Sin embargo, tras una larga revisión del VAR, el árbitro fue llamado a la revisión en el terreno de juego, lo que le convenció para anular el penalti, desatando así la reacción del banquillo del Genoa y de todo el estadio.



