«Peligrosa a ratos»: la selección estadounidense mostró garra ante Alemania, pero ¿bastará para un Mundial histórico?

Alemania no mostró preocupación. Estados Unidos apenas tocó el balón tres veces en su área en 25 minutos. Su primer disparo fue gol: Antonee Robinson, con nueve tantos en su carrera, voleó desde fuera del área. Celebró con una voltereta, como si lo hubiera hecho muchas veces.

Aun así, Estados Unidos parecía conceder demasiado a Alemania, exponiéndose en su intento de presionar.

Y así fue.

A la hora de juego, Musiala encontró mucho espacio, centró a Havertz, igualmente libre, y Sané aprovechó otro hueco para marcar. Ambos técnicos rotaron, pero los suplentes aportaron poco. Estados Unidos tuvo más balón, aunque sin profundidad. Tres de sus cuatro remates llegaron en la segunda parte, pero no crearon ni una “gran ocasión”.

Los últimos 45 minutos dejaron más nervios que fútbol: Tim Weah entró fuerte sobre David Raum, Nico Schlotterbeck respondió con un empujón y ambos vieron la amarilla.

Analizar estos choques es arriesgado: en frío no significan mucho. Para la USMNT, la escena resultó ridícula. Estados Unidos perdía 2-0 en el 92’, así que la entrada de Weah con los dos pies, ganara o no el balón, no tenía sentido. Vacíar el banquillo pareció valiente, pero no logró nada tangible.

Tras el partido, Pochettino criticó el arbitraje pero elogió la reacción de su equipo.

«Alemania fue un poco agresiva desde el principio, y creo que el árbitro no gestionó bien la situación. Y eso fue como crear la sensación de que a veces nosotros también tenemos que ser agresivos. Es bueno que se dé esta situación. A ellos les importa, a nosotros nos importa. Somos competitivos. Ellos son competitivos», dijo.

Aun así, la exigencia y el trabajo intenso han marcado el ADN de Estados Unidos. Un equipo que apenas ha ganado un partido eliminatorio necesita más que actitud; necesita un plan claro. Y, por ahora, no se ve cómo llegará ese golpe histórico. Eso pone en duda la gestión de Pochettino.

El argentino, que dirigió al Tottenham, al PSG y al Chelsea, cobró más de 5 millones de dólares por sus primeros siete meses al frente del equipo, según documentos fiscales, mientras su predecesor, Gregg Berhalter, ganaba unos 1,6 millones al año. Solo Carlo Ancelotti, al frente de Brasil, percibe más a nivel internacional.

Ha habido algunos destellos positivos, pero Estados Unidos y sus aficionados deben dejar de aceptar el esfuerzo como sinónimo de éxito.