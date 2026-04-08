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Paul Scholes afirma que el Manchester United debería vender a Leny Yoro y a otros SIETE jugadores del equipo durante el mercado de fichajes de verano
Scholes exige una renovación radical de la plantilla
A pesar de las importantes inversiones realizadas en las últimas ventanas de fichajes, el United sigue estando muy lejos de poder aspirar al título de la Premier League, lo que ha llevado a Scholes a pedir un cambio decisivo en la estrategia de fichajes. El once veces campeón de liga cree que las estrictas Normas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR) obligan al club a vender a jugadores consolidados para poder realizar fichajes importantes. Su crítica llega en un momento en el que los Red Devils tienen un registro defensivo inferior al de otros diez clubes de la máxima categoría esta temporada.
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Los pilares de la defensa, en el punto de mira
El excentrocampista expresó serias dudas sobre la actual línea defensiva, cuestionando si varios defensas de renombre cuentan con la fiabilidad necesaria para un equipo aspirante al título.
En el podcast «The Good, The Bad and The Football», Scholes comentó sobre Yoro: «Creo que le ha costado, la verdad. Creo que tiene potencial, creo que necesita un poco de tiempo, pero si tuviera que tomar una decisión ahora, probablemente lo vendería».
Noussair Mazraoui también fue objeto de escrutinio, ya que Scholes dijo: «Vender. No sé dónde encaja. Ha estado jugando como central derecho y ya no juegan con tres centrales… Creo que probablemente sea hora de dejarlo marchar ahora».
Centrándose en Luke Shaw, el comentarista señaló: «Cuando jugaba con regularidad, no creo que hubiera un lateral izquierdo mejor en el mundo, no solo en Europa. Pero si me lo preguntas ahora… lo vendería. No juega suficientes partidos».
Patrick Dorgu, fichado específicamente para el esquema táctico de Ruben Amorim, fue otro de los jugadores señalados. «Lo trajeron como carrilero y realmente no ha jugado mucho ahí. Probablemente lo vendería», añadió Scholes. «No estoy seguro de en qué posición juega. De nuevo, si lo mantienes, solo será un jugador de plantilla».
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Cuestionar el núcleo del equipo
A pesar de que Harry Maguire ha firmado un nuevo contrato, el internacional inglés también fue objeto del análisis de Scholes. Al valorar la idoneidad a largo plazo del veterano defensa para un proyecto de élite, Scholes afirmó: «Mira, creo que lo ha hecho realmente bien y que, en realidad, ha resurgido de sus cenizas. Creo que ha estado sensacional con lo que ha hecho, estoy muy, muy contento por él, pero estoy pensando en un equipo del Manchester United que quiera ganar la liga y la Champions League… No estoy seguro de que se pueda hacer eso con Maguire, a menos que tengas a alguien como Rio [Ferdinand] a su lado, entonces quizá, sí».
Al comparar al jugador de 33 años con su compañero de defensa holandés Matthijs de Ligt, Scholes señaló: «Si fuera uno de cuatro, probablemente lo elegirías a él, pero yo incluiría a De Ligt en ese grupo de cuatro. Creo que ambos son bastante similares, pero De Ligt es un poco más joven, un poco más rápido, así que probablemente me decantaría por De Ligt».
Centrándose en el centro del campo y en la falta de minutos de algunos jugadores, comentó sobre Mason Mount: «Probablemente lo vendería, y me gusta, es un gran futbolista. Pero nunca va a jugar por delante de Bruno Fernandes. No estoy seguro de en qué otra posición podría jugar y no disputa suficientes partidos».
Para concluir su brutal valoración, Scholes fue igualmente tajante con respecto al futuro de Manuel Ugarte, afirmando: «Creo que se irá». La leyenda del Manchester United fue igual de contundente al hablar del delantero holandés Joshua Zirkzee, dejando claro que el delantero también debería salir del equipo para liberar espacio en la plantilla.
Un verano de decisiones difíciles
La directiva del United debe decidir ahora si respalda la plantilla actual de Carrick o si sigue el consejo de Scholes y da luz verde a una salida masiva de jugadores para equilibrar las cuentas. El club se enfrenta a un delicado equilibrio entre mantener la profundidad de la plantilla y cumplir los nuevos requisitos del índice de costes de plantilla (SCR) para la próxima temporada. Dado que ya se prevé la salida de Casemiro, la presión recae sobre la directiva para que consiga ventas de gran valor antes de poder fichar con éxito refuerzos para el centro del campo y la defensa.