Paul Pogba quiere recuperar su mejor nivel y volver a la selección francesa pese a sus lesiones

Pogba fichó por el Mónaco el verano pasado para relanzar su carrera tras casi tres años parado por dopaje y lesiones. Sin embargo, nuevos problemas físicos han frenado su regreso. Con 33 años, solo ha jugado seis partidos y 115 minutos.

Pese a la escasez de minutos, considera fundamental haber vuelto al entorno profesional tras superar el caso de dopaje y un escándalo de extorsión que implicó a su familia. Su prioridad ahora es recuperarse físicamente y recuperar la regularidad antes de aspirar a nuevos logros.