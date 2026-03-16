Getty Images Sport
Traducido por
Patrick Agyemang, el delantero de la selección estadounidense que está en racha y aspira a participar en el Mundial, es muy codiciado, ya que un rival de la Premier League se une al Leeds United en la pugna por fichar al delantero del Derby County
Los Eagles se interesan por una estrella del campeonato
El buen rendimiento del jugador de 25 años no ha pasado desapercibido en Selhurst Park, ya que los responsables del club han estado siguiendo al delantero durante su primera temporada en Inglaterra, según un informe de Football Insider. Aunque el Leeds United se ha considerado durante mucho tiempo el principal candidato a ficharlo, el aliciente de tener garantizada la participación en la Premier League con el Palace podría inclinar la balanza. El Derby, por su parte, se prepara para un verano ajetreado después de que Agyemang sumara 10 goles y cuatro asistencias en sus primeras 33 apariciones desde su llegada procedente de la Major League Soccer.
- Getty Images Sport
El precio cada vez más alto de la estrella estadounidense
El Derby se encuentra en una posición negociadora sólida y es probable que pida una cantidad en torno a los 20 millones de libras para desprenderse de su preciado activo. Tras ficharlo del Charlotte FC por solo 6 millones de libras el verano pasado, los Rams están a punto de obtener un enorme beneficio con un jugador que se ha adaptado a la perfección a las exigencias del fútbol inglés.
En su podcast, el experto en fichajes de Football Insider, Pete O'Rourke, destacó el creciente valor del jugador y afirmó: «Agyemang ha tenido una temporada de debut muy buena en Inglaterra con el Derby. Diez goles y cuatro asistencias en 33 partidos. El Derby pagó una suma considerable por él cuando lo fichó en verano, alrededor de 7 millones de libras, así que estoy seguro de que su precio ha subido desde entonces. Es un delantero versátil, puede jugar por la banda o por el centro, y ha impresionado mucho en su temporada de debut en el Derby County».
El Leeds se enfrenta a una reorganización de su línea ofensiva
En Elland Road, Daniel Farke está deseando reforzar su línea de ataque. Actualmente dependiente de Dominic Calvert-Lewin y Lukas Nmecha, el entrenador alemán ve con preocupación la falta de recambios en las zonas centrales. El Leeds considera a Agyemang el refuerzo perfecto para su plantilla, sobre todo dada su capacidad para desmarcarse por las bandas. Sin embargo, su capacidad para fichar al estadounidense podría depender de su permanencia en la máxima categoría y de su disposición a igualar un precio de venta cada vez más elevado.
- Getty Images
El factor del Mundial aumenta el interés
Con el Mundial de 2026 en el horizonte, Agyemang sabe que un traspaso temprano a la Premier League podría ayudarle a afianzar su puesto en la selección estadounidense. Una buena actuación en el torneo no haría más que aumentar aún más su valor, algo de lo que son muy conscientes tanto su actual club como los posibles interesados. El Derby sabe perfectamente que, si no consigue el ascenso, retener a un jugador con ambiciones internacionales será casi imposible.
O'Rourke profundizó en la situación y añadió: «El Derby no tiene planes reales de perderlo, pero si no logran el ascenso, estoy seguro de que habrá varios clubes que considerarán a Agyemang como un posible fichaje. No solo el Leeds, sino que también se ha atribuido al Crystal Palace un interés por él. Si se fuera al Mundial con Estados Unidos y además rindiera bien en ese torneo, eso podría mejorar su reputación».
Anuncios