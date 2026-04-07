Patrice Evra admite que amenazó con «matar» a Carlos Tévez por «traicionar» al Manchester United al fichar por el Manchester City, al tiempo que desvela la «pelea» que el exdelantero tenía con Sir Alex Ferguson

Evra mantiene una relación fraternal con Tevez, pero admite que, en aquel momento, le costó muchísimo asimilar la noticia. Destacó que ese fichaje alteró radicalmente el equilibrio de poder en Manchester, proporcionando al City la plataforma que necesitaba para convertirse en una potencia dominante en el fútbol inglés.

En declaraciones a The Athletic, Evra dijo: «Fue doloroso, tío. Me partió el corazón. No me lo podía creer. Fue después de la final de la Champions y él no fue titular. Tenía un lío con Ferguson. Tevez decía: “No me han ofrecido nada”. Lo vi mientras estaba de vacaciones. ¡Bum! Tevez ficha por el Manchester City. Le llamé y le dije: “Te voy a matar, te voy a romper las piernas, Carlito”. Fue demasiado doloroso. Fue difícil de digerir. Pero creo que fue una venganza contra Sir Alex Ferguson. Por eso me decepcionó, porque al final nunca se sabrá la verdadera historia».



