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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Pato cuenta su historia: «Decían que era el nuevo Ronaldo; en el Milan había leyendas, pero recuerdo lo que hizo Ancelotti. Y en cuanto a las lesiones...»

A. Pato
AC Milán
C. Ancelotti

El exfutbolista del Milan se sincera en una entrevista, recordando sus momentos en el club.

Uno de los mayores «y si...» de la historia reciente del fútbol.

Alexandre Pato, que llegó al Milan con apenas 18 años, parecía destinado a escribir páginas importantes de nuestro deporte favorito, pero al final su carrera se vio marcada por numerosas lesiones que frenaron, limitaron y, en última instancia, nunca le permitieron alcanzar el verdadero éxito definitivo.

En el Milan, en cualquier caso, dejó gratos recuerdos a los aficionados rossoneri, recuerdos que el propio exnúmero 7 brasileño quiso revivir en una entrevista concedida a los compañeros de The Athletic: «En el vestuario, a mi derecha, está Paolo Maldini. Luego, frente a mí, veo a Kaká y a Ronaldo. Era un equipo de leyendas. Ancelotti nos dijo a todos que nos pusiéramos de pie cuando entré. Todos los jugadores se acercaron a saludarme. Pensé: “Vaya, esto es respeto”. Puedes ser el mejor jugador del mundo, pero debes mantenerte humilde. Debes respetar a los demás».

  • LOS RECUERDOS

    Pato quiso destacar, ante todo, el concepto de familia en el Milan: «En el Milan no se trataba solo de fútbol, era una familia. Por eso aquel equipo del Milan lo ganó todo. Si salías al campo y veías cómo entrenaban, pensabas: "Vaya, tengo que hacer lo mismo"».

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  • LAS COMPARACIONES EN BRASIL

    A continuación, el delantero brasileño volvió a referirse a las comparaciones que se hacían al principio de su carrera, en las que se le equiparaba con el Fenómeno, Ronaldo Nazario: «Cuando eres niño en Brasil, si haces algo especial, te dicen que eres el nuevo Pelé, el nuevo Ronaldo. Cuando llegué a Milán, decían: “Vaya, este es el nuevo Ronaldo”. Pero nunca me sentí como el nuevo Ronaldo. Entrenaba solo porque me encantaba jugar. Estaba con los mejores jugadores del mundo».

  • LAS LESIONES

    Por último, en su relato también se hace eco de las numerosas lesiones que sufrió a lo largo de su carrera: «Las lesiones son uno de los aspectos más difíciles del fútbol. La gente solo ve el partido. No ve la larga lista de jugadores lesionados que tienen que recuperarse. Lo único que uno desea es volver al campo. Tras la primera, luego la segunda y la tercera lesión, jugaba dos partidos y volvía a lesionarme».

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