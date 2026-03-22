AFP
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«Patético, débil, perezoso»: la leyenda del Newcastle Alan Shearer hace un análisis implacable del rendimiento de los Magpies tras la dolorosa derrota en el derbi Tyne-Wear ante el Sunderland
Shearer no se anda con rodeos tras la debacle en el derbi
El ambiente en St James' Park se tornó tóxico el domingo, cuando el Newcastle United no supo aprovechar un buen comienzo y acabó cayendo por 2-1 ante su rival, el Sunderland. Aunque los Magpies se adelantaron pronto en el marcador gracias a Anthony Gordon, su rendimiento se desplomó tras el descanso, lo que provocó una furiosa reacción por parte de una de las leyendas del club.
Alan Shearer, que recurrió a las redes sociales para expresar su frustración, emitió un veredicto demoledor de 10 palabras: «Otra segunda parte patética, débil, perezosa y floja del Newcastle #NEWSUN».
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Una historia de dos mitades para Eddie Howe
En un principio, el Newcastle parecía tener el partido totalmente bajo control. Gordon marcó en el minuto 10 y, durante el resto de la primera parte, el Sunderland tuvo dificultades para crear ocasiones de peligro. Sin embargo, la segunda parte fue una historia completamente diferente, ya que el equipo de Regis Le Bris salió con una intensidad renovada.
El dominio de los Black Cats se vio finalmente recompensado en el minuto 57, cuando Chemsdine Talbi remató a puerta vacía desde corta distancia.
Emociones de última hora y polémica con el VAR
El partido no estuvo exento de polémica, sobre todo cuando Malick Thiaw creyó haber devuelto la ventaja al Newcastle con un potente cabezazo. El árbitro Anthony Taylor consultó con sus asistentes y, finalmente, anuló el gol, al considerar que Jacob Murphy se encontraba en posición de fuera de juego y había obstaculizado la visión del portero Melker Ellborg.
El Sunderland aprovechó al máximo esa oportunidad en los últimos instantes del partido. Brian Brobbey aseguró una famosa victoria en el minuto 90, rematando a puerta tras un primer intento que fue detenido, lo que desató una celebración desenfrenada en la grada visitante.
El resultado significa que el Sunderland ha completado el doblete liguero sobre su rival más acérrimo, superándolo en la clasificación y situándose en el 11.º puesto de la tabla de la Premier League.
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Carragher opina sobre la mala racha del Newcastle
El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher también estuvo presente para ofrecer su análisis, destacando la importancia histórica del resultado. En declaraciones a Sky Sports, subrayó cuánto tiempo había pasado desde que los Black Cats habían saboreado un éxito así en territorio enemigo. «[Han pasado] diez años desde que jugaron en St James' Park en la Premier League, y el Newcastle simplemente no puede ganar al Sunderland», observó Carragher.
Y continuó: «Qué momento para ellos, probablemente nunca hubieran soñado en estos últimos cuatro o cinco años que podrían ganar al Newcastle. Ascendieron por sorpresa a través de los play-offs la temporada pasada, y haberles ganado dos veces a su mayor rival será uno de los mejores momentos que sus jóvenes aficionados recordarán».
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