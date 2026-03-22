El ambiente en St James' Park se tornó tóxico el domingo, cuando el Newcastle United no supo aprovechar un buen comienzo y acabó cayendo por 2-1 ante su rival, el Sunderland. Aunque los Magpies se adelantaron pronto en el marcador gracias a Anthony Gordon, su rendimiento se desplomó tras el descanso, lo que provocó una furiosa reacción por parte de una de las leyendas del club.

Alan Shearer, que recurrió a las redes sociales para expresar su frustración, emitió un veredicto demoledor de 10 palabras: «Otra segunda parte patética, débil, perezosa y floja del Newcastle #NEWSUN».