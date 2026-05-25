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Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Daniel Buse

Traducido por

«Patata caliente»: al FC Barcelona solo le queda una solución con Marc-André ter Stegen

Primera División
Barcelona
Marc-André ter Stegen
Girona

Marc-André ter Stegen aún tiene contrato con el FC Barcelona, pero ya no tiene futuro deportivo en el club. Por eso, el Barça quiere desprenderse del portero, aunque solo se baraja la posibilidad de una cesión.

Según Mundo Deportivo, la salida definitiva de ter Stegen, cuyo contrato con el Barça dura hasta 2028, es complicada. Además de su alto salario como ex capitán, sus recientes lesiones disuaden a otros clubes de asumir el coste de un fichaje definitivo. 

  • El Barça fichó el verano pasado a Joan García, del Espanyol, como nuevo portero titular. Ter Stegen pasó la primera vuelta lesionado de espalda y, para sumar minutos, se fue al Girona en invierno con la esperanza de ir al Mundial como titular de Alemania. 

    Tras solo dos partidos con el Girona se lesionó el muslo, estuvo mucho tiempo de baja y tuvo que renunciar a su sueño de jugar el Mundial. 

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  • Marc-Andre ter StegenGetty

    El Barça asumirá la mayor parte del sueldo de Ter Stegen

    Según el informe, el Barça planea ceder de nuevo a Ter Stegen una vez recuperado, aunque el diario ya lo califica como «patata caliente» de la plantilla. Como en el acuerdo con el Girona, los blaugranas probablemente deberán asumir gran parte de su salario para atraer interesados en el portero de 34 años. 

    Se descarta volver a cederlo al Girona, recién descendido de LaLiga. 

    Ter Stegen lleva doce años en el Barça; llegó en 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach por doce millones de euros. 

  • Las estadísticas de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona:

    Partidos: 423
    Goles encajados: 416
    Partidos sin encajar goles: 176