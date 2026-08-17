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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Traducido por

Partidos y resultados de Inglaterra en 2026: calendario de partidos, canales de TV, retransmisiones en directo y cómo verlo

Inglaterra
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Guía completa del año de Inglaterra, incluido cómo ver los partidos en directo y más

La selección femenina de Inglaterra arrancó 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Y lo consiguió al imponerse a España en los penaltis en la final de la Eurocopa. No fue nada fácil para Inglaterra en Suiza, ya que también necesitó una tanda para superar a Suecia en cuartos de final y una prórroga para derrotar a Italia en semifinales. Pero, al final de todo, el equipo de Sarina Wiegman volvió a imponerse y se tomó la revancha ante España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

En 2026, Inglaterra buscaba volver a tumbar a España, esta vez en su grupo de clasificación para el Mundial femenino de 2027. Solo el equipo que terminara en lo más alto de la tabla se clasificaría automáticamente para el torneo de Brasil, mientras que el resto tendría que afrontar el play-off. Por desgracia, en esta ocasión España se tomó la revancha ante Inglaterra y condenó al equipo de Wiegman al play-off, que se disputará en la segunda mitad de 2026.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el calendario de Inglaterra, sus partidos, sus resultados y cómo ver al equipo.

  • ¿Qué resultados ha conseguido Inglaterra en 2026?

    Inglaterra firmó un arranque fantástico en la fase de clasificación para el Mundial femenino de 2027, al ganar sus primeros cuatro partidos, incluido uno contra España en Wembley, para situarse en lo más alto del grupo con dos encuentros por disputar. Eso significaba que Inglaterra estaba en una posición inmejorable para hacerse con la única plaza de clasificación automática disponible, ya que solo necesitaba un punto en el partido a domicilio contra España el 5 de junio para asegurar su presencia en el torneo de Brasil.

    Por desgracia, nada salió según lo previsto en Mallorca, donde Inglaterra sufrió su derrota más abultada en la era Wiegman, y la mayor en 17 años en términos generales, ya que España se impuso por 4-0 para colocarse líder del grupo de clasificación. Eso dejó a Inglaterra necesitando un enorme favor de Islandia, que no pudo concedérselo, al caer por 6-1 ante España, lo que hizo inútil la propia victoria de Inglaterra sobre Ucrania y la condenó a disputar la repesca.

    • Anuncios
  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ¿Qué partidos tiene Inglaterra en 2026?

    Habrá dos rondas de play-offs para el Mundial, ambas en formato de eliminatorias a doble partido. La primera eliminatoria se disputará en el parón internacional de octubre, con Inglaterra midiéndose a Grecia, el equipo que actualmente ocupa el puesto 59 del mundo. Los dos partidos supondrán los primeros enfrentamientos de la historia entre ambas selecciones en el fútbol internacional femenino.

    Si gana esa eliminatoria, Inglaterra avanzará a la segunda y última ronda, donde le esperará Eslovaquia o Ucrania, a la que Inglaterra acaba de derrotar dos veces. Esos partidos se jugarán en el parón internacional que abarca finales de noviembre y principios de diciembre, mientras que el sorteo se celebrará el 18 de junio.

  • Cómo ver a Inglaterra en 2026

    Los derechos de los partidos de la selección femenina de Inglaterra no son los mismos que los del equipo masculino, y ITV es la cadena que emite los encuentros de Inglaterra. Los partidos se ofrecen en directo en sus distintos canales, a menudo en ITV1 o ITV4, y también en ITVX, su servicio de streaming.

    Sin embargo, si Inglaterra juega contra Escocia, Gales o Irlanda del Norte, esto puede cambiar. La BBC tiene los derechos para emitir los partidos del resto de selecciones británicas y, como resultado, el viaje de Inglaterra a Glasgow para enfrentarse a Escocia a finales de 2023 se emitió en BBC One en lugar de en ITV en aquella ocasión.

    Para los aficionados de Inglaterra en Estados Unidos, fuboTVes la mejor opción para ver los partidos de Inglaterra. En líneas generales, FOX y FS1 emitieron los partidos de la Eurocopa, mientras que algunos encuentros también se ofrecen en ESPN.

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  • Clasificación del grupo de clasificación de Inglaterra para el Mundial femenino de 2027

    Clasificación para el Mundial femenino de 2027 - Grupo A3

    PosEquipoPJGEPDGPts
    1España6501+1815
    2Inglaterra6501+815
    3Islandia6204-96
    4Ucrania6006-170

    Los equipos que terminen segundos, terceros y cuartos seguirán teniendo opciones de clasificarse para el Mundial a través de los play-offs, con los equipos que acaben segundos y terceros como cabezas de serie.

  • Calendario de Inglaterra en 2026

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónEstadio
    3 de marzo17:00Ucrania 1-6 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposMardan Stadium, Antalya
    7 de marzo12:30Inglaterra 2-0 IslandiaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19:00Inglaterra 1-0 EspañaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposWembley Stadium, Londres
    18 de abril17:30Islandia 0-1 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposLaugardalsvollur Stadium, Reikiavik
    5 de junio20:00España 4-0 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junio20:00Inglaterra 3-0 UcraniaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 de oct17:30Grecia vs InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - play-off, ronda 1Pankritio Stadium, Heraklion
    13 de oct19:30Inglaterra vs GreciaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - play-off, ronda 1King Power Stadium, Leicester

    Los próximos partidos y los detalles de 2026 se anunciarán a su debido tiempo.