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¡Partido aplazado! El último amistoso de Inglaterra antes del Mundial se pospone por una tormenta en Florida que ha inundado el campo
La tormenta siembra el caos en Orlando
Los Tres Leones debían enfrentar a Costa Rica el miércoles por la tarde en el Estadio Inter&Co, pero el partido se retrasó debido a fuertes lluvias que inundaron el campo.
Tras inspeccionar el terreno, las autoridades confirmaron que el partido se jugaría, aunque con una hora de retraso.
«Tras inspeccionar el campo, el partido de hoy contra Costa Rica empezará a las 22:00 (hora del Reino Unido), si no hay más rayos en la zona», informó la cuenta de Inglaterra.
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Se pide a los aficionados que se pongan a cubierto
La seguridad preocupa a los organizadores tras detectarse rayos cerca del estadio. Pantallas gigantes piden a los aficionados que busquen refugio y eviten zonas abiertas hasta que pase la tormenta.
Las alertas meteorológicas en la zona retrasan el inicio del partido, aunque los organizadores confían en que se juegue una vez que el personal drene el campo.
Historial de fenómenos meteorológicos extremos en EE. UU.
No es la primera vez que un gran evento futbolístico sufre por el clima inestable de Estados Unidos. En el Mundial de Clubes del año pasado varios partidos se retrasaron, lo que llevó a algunas figuras del fútbol a cuestionar la idoneidad de jugar en verano en ciertas regiones. El Chelsea-Benfica fue uno de los seis encuentros afectados y duró cuatro horas y 38 minutos.
Tras esa experiencia, el entonces técnico del Chelsea, Enzo Maresca, reconoció: «Si se suspenden siete u ocho partidos, probablemente no sea el lugar adecuado para esta competición». Desde entonces, la FIFA evalúa cada encuentro en la Costa del Golfo y el sureste de Estados Unidos para gestionar la amenaza de las tormentas eléctricas.
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El calor y la humedad siguen siendo un factor a tener en cuenta
Además de la amenaza de lluvia y tormentas eléctricas, la selección inglesa afronta una humedad intensa y temperaturas superiores a 30 grados. Por ello se han establecido pausas obligatorias de hidratación en cada mitad, para proteger a los jugadores durante el Mundial.
Sin embargo, el capitán Harry Kane restó importancia al clima en Norteamérica tras la victoria en el amistoso contra Nueva Zelanda: «Las pausas para hidratarse ayudan. Mucha gente habla del calor, pero no creo que sea tan determinante como dicen. Yo y algunos compañeros que llevamos tiempo entrenando en estas condiciones nos hemos sentido bien hoy. Todos somos deportistas, todos somos profesionales y hemos jugado antes con calor».