¡Partido aplazado! El último amistoso de Inglaterra antes del Mundial se pospone por una tormenta en Florida que ha inundado el campo

Los Tres Leones debían enfrentar a Costa Rica el miércoles por la tarde en el Estadio Inter&Co, pero el partido se retrasó debido a fuertes lluvias que inundaron el campo.

Tras inspeccionar el terreno, las autoridades confirmaron que el partido se jugaría, aunque con una hora de retraso.

«Tras inspeccionar el campo, el partido de hoy contra Costa Rica empezará a las 22:00 (hora del Reino Unido), si no hay más rayos en la zona», informó la cuenta de Inglaterra.