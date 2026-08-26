Tras la humillante eliminación, McGregor no se mordió la lengua en su valoración del pésimo rendimiento del equipo. El capitán del Celtic lanzó una desesperada disculpa a los aficionados desplazados. En declaraciones a Amazon Prime, McGregor dijo: "Recibimos lo que merecimos. Creo que fuimos pasivos toda la noche. De hecho, pareció que teníamos miedo de ir a ganar el partido.

"Si soy sincero, tampoco creo que fuéramos tan buenos en el partido de ida y más o menos nos salimos con la nuestra. Pero luego te pones 3-0 arriba y piensas que tienes una oportunidad. Cuando juegas así, no puedes tener ninguna excusa en absoluto.

"Tenemos que asumirlo. Pedimos disculpas a los aficionados y al club porque no hay manera de que debamos perder ese partido. Ahora tenemos que ver qué carácter tenemos. No puedes perder el partido por una diferencia tan amplia y buscar excusas en otro lado. Aquí es donde vemos de qué está hecha la gente en cuanto a lo que logremos esta temporada."