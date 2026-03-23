«Parecía una sustitución de cortesía»: Wayne Rooney arremete contra Pep Guardiola por el «triste» trato que recibió Phil Foden en la final de la Carabao Cup

La disminución de los minutos de juego del jugador de 25 años ha sido uno de los aspectos más sorprendentes de la temporada del City. Tras haber sido nombrado Jugador del Año por la PFA en la temporada 2023/24, Foden ha tenido dificultades para mantener su puesto tras las llegadas de Rayan Cherki y Antoine Semenyo. De hecho, sustituyó a Cherki en el minuto 90 en Wembley, lo que pone de manifiesto lo mucho que ha bajado en la jerarquía del equipo.

«Me dio pena por él, pero no porque saliera en una final de copa», dijo Rooney en el programa Wayne Rooney Show de la BBC. «Hubo un partido hace unos días en el que ni siquiera pisó el campo. Si hubiera sido Max Dowman quien saliera al final, se habría considerado una buena experiencia. Pero ver a Phil Foden salir en una final de copa, me pareció un cambio de cortesía para que pisara el campo».

Foden solo ha sido titular en cuatro de los últimos 13 partidos del City en todas las competiciones y lleva 20 partidos sin marcar, una racha que se remonta a mediados de diciembre. Rooney añadió: «No sé qué ha pasado, es un jugador de primer nivel. Resulta extraño que no consiga entrar en el equipo. Da la sensación de que algo ha pasado allí. Pensaba que Foden estaba en buena forma, pero de repente no le hemos visto jugar ni un solo minuto».