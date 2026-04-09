Con la derrota 0-2 del miércoles ante el campeón de la Liga de Campeones, los Reds salieron bien parados, opinó Carragher como comentarista de la cadena estadounidense CBS Sports.
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«Parecía un equipo de categoría inferior»: un icono del club critica la actuación del Liverpool FC ante el PSG
«Fue como ver jugar a un equipo de una categoría inferior», afirmó el icono del Liverpool, que observó una clara «diferencia de nivel». «Desde el punto de vista del Liverpool, fue muy preocupante». La gran diferencia entre ambos equipos fue «absolutamente aterradora», según Carragher.
El PSG dominó en el Parque de los Príncipes, tuvo más posesión, ocasiones y ganó 2-0 con un xG de 2,35 frente al 0,17 de los Reds. Desire Doué (11') abrió el marcador con un disparo desviado y Khvicha Kvaratskhelia (65') sentenció tras una gran jugada individual.
Sorprende más si se piensa en los fichajes: el Liverpool invirtió 265 millones solo en su trío ofensivo (Wirtz, Ekitike e Isak). «Liverpool invirtió 450 millones de libras, mucho más que el PSG en verano. Esta brecha preocupa: ¿cómo se explica?».
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¿Volverá a quedar eliminado el Liverpool ante el PSG?
La leyenda del Liverpool, Steven Gerrard, opinó en TNT Sports que la situación fue «no perfecta, pero aceptable», dada la superioridad del París. Sin embargo, admitió: «Podría haber sido mucho peor si el PSG hubiera sido más frío. Si se analiza todo el partido, hemos tenido suerte de perder solo 0-2. Tuvieron ocasiones para marcar más goles», afirmó el exinternacional inglés.
Para el partido de vuelta, los Reds deben dar un giro de 180 grados y evitar una eliminación prematura de la Liga de Campeones. «Necesitamos una actuación especial la semana que viene», afirmó el capitán del LFC, Virgil van Dijk, quien confía en el apoyo de la afición local.
La temporada pasada el Liverpool también cayó eliminado por el PSG: ganó 1-0 en la ida pero perdió 0-1 en Anfield y 1-4 en los penaltis.