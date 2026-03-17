¡Parece que una antigua estrella del FC Bayern de Múnich está entre los primeros puestos! Se da a conocer la supuesta lista de descartes del Real Madrid

Otros grandes nombres que podrían abandonar el club son el veterano Daniel Carvajal y Eduardo Camavinga. Mientras que, en el caso del español, todo apunta a una salida sin coste alguno debido a que su contrato está a punto de expirar, parece que el Real Madrid estaría dispuesto a obtener una buena suma por la venta del joven francés.

Según informa Radio Marca, no se pondrían trabas a Camavinga si un club interesado pagara la correspondiente cantidad por su traspaso. Se rumorea que clubes ingleses tienen al especialista defensivo en su lista, y en Madrid se baraja un precio de unos 50 millones de euros.

Además, Ferland Mendy y Fran García serían otros dos jugadores que podrían marcharse, ya que de todos modos no desempeñan un papel importante en los planes actuales y futuros del Real Madrid. Los dos laterales izquierdos han sumado en total apenas 22 partidos esta temporada, y rara vez han sido titulares.