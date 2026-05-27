Desde hace meses circulan rumores sobre la posible marcha del brasileño de 25 años. Los clubes árabes con gran poderío económico le atraen. Tras las recientes turbulencias, una salida este verano ya no se descarta.

En una rueda de prensa afirmó: «No tengo prisa por renovar; mi contrato es hasta 2027 y ambos estamos tranquilos».

En Leipzig, Diomande ha brillado en su primera temporada y ya figura en la agenda de los grandes de Europa. Hace poco indicó que podría quedarse un año más en el RB Leipzig, pero sus últimas palabras reabren la incertidumbre.

«El RB Leipzig ha ayudado mucho a mi familia y a mí. Estoy agradecido y puedo devolverles el favor en el campo. No tengo prisa por dejar el club», afirmó. «Lo que pase después se decidirá a finales de verano. Primero es el Mundial y, luego, nunca se sabe».