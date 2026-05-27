Así lo informa Sport Bild. El extremo de 19 años sería clave para el futuro entrenador del Real Madrid como sustituto directo de Vinicius Junior.
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¡Parece que es el jugador favorito de José Mourinho! ¿Fichará el Real Madrid a una estrella de la Bundesliga para sustituir a Vinicius Junior?
Desde hace meses circulan rumores sobre la posible marcha del brasileño de 25 años. Los clubes árabes con gran poderío económico le atraen. Tras las recientes turbulencias, una salida este verano ya no se descarta.
En una rueda de prensa afirmó: «No tengo prisa por renovar; mi contrato es hasta 2027 y ambos estamos tranquilos».
En Leipzig, Diomande ha brillado en su primera temporada y ya figura en la agenda de los grandes de Europa. Hace poco indicó que podría quedarse un año más en el RB Leipzig, pero sus últimas palabras reabren la incertidumbre.
«El RB Leipzig ha ayudado mucho a mi familia y a mí. Estoy agradecido y puedo devolverles el favor en el campo. No tengo prisa por dejar el club», afirmó. «Lo que pase después se decidirá a finales de verano. Primero es el Mundial y, luego, nunca se sabe».
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¿150 millones de euros por Diomande?
Al joven le atrae fichar por el Madrid, pero la operación no sería barata para el club blanco. Aunque Leipzig quiere renovarlo y venderlo en 2027, no descarta su salida el próximo verano.
A partir de una cifra concreta, el Leipzig se vería obligado a vender, y según Sport Bild esa cifra estaría «más cerca de 150 que de 100 millones de euros». Si Diomande destaca en el próximo Mundial, el traspaso cobraría más fuerza. En Madrid habría dinero suficiente, sobre todo si se traspasara a Vinicius.
Parece que Mourinho ya está moviendo los hilos.
Tras una temporada sin títulos y marcada por escándalos, el Real Madrid vive un punto de inflexión. Se espera que Mourinho, a punto de regresar al Bernabéu, devuelva al equipo a la senda del éxito.
Aunque el acuerdo aún no es oficial, pues las negociaciones entre Real Madrid y Benfica continúan, todo indica que el portugués de 63 años ya prepara la plantilla desde la sombra.