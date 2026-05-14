Parece que el FC Bayern de Múnich y el Liverpool también están interesados. La joven estrella de la Bundesliga, muy codiciada, menciona de repente a otros dos grandes clubes

«Imagina que la gente dice que vas al Chelsea o al Real Madrid para desempeñar ese papel. Entonces te sientes feliz y motivado para dar aún más de ti», declaró el joven de 19 años en una rueda de prensa sobre el interés que han mostrado por él los principales clubes europeos.

Diomande fichó el verano pasado por el RB Leipzig procedente del CD Leganés por unos 20 millones de euros y allí causó sensación: en 35 partidos oficiales marcó 13 goles y dio nueve asistencias. El interés de Europa es enorme: se rumorea que París Saint-Germain, Manchester City y Liverpool FC también le siguen.

«Los jugadores jóvenes como yo vivimos muchas cosas, pero solo el club las conoce. Han hecho mucho por mí y estoy agradecido; lo único que puedo hacer es ayudarles en el campo. Es una gran motivación devolver lo que han invertido en mí: 20 millones de euros son un gran riesgo», añadió Diomande.

Los sajones, sin embargo, no quieren dejar marchar a su estrella tan pronto, al menos según el presidente del consejo de administración y director de Red Bull, Oliver Mintzlaff: «Si yo fuera director deportivo, no vendería a este joven jugador. Da igual el precio que se pida».



