«Para todos los jugadores, ese es el sueño»: el exjugador de la selección brasileña Julio Baptista recuerda un momento del Mundial mientras la nueva generación de la Seleção se prepara

En las próximas semanas, Carlo Ancelotti deberá elegir a los delanteros de Brasil. Algunos viajarán a Estados Unidos para el Mundial; otros se quedarán fuera. Es una decisión imposible.

Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison, Estevao, Matheus Cunha, Joao Pedro, Endrick, Gabriel Martinelli, Rayan, Neymar, Antony y Vitor Roque tienen talento, pero no todos irán al Mundial. ¿Cómo elegir? ¿Cómo trazar esa línea?

Julio Baptista lo vivió en carne propia: en 2006 se quedó fuera pese a marcar ocho goles con el Real Madrid, pero en 2010 viajó a Sudáfrica con la selección. Cuatro años bastaron para que la decepción se convirtiera en sueño cumplido. Dentro de unas semanas, los jugadores del ataque repleto de estrellas de Brasil vivirán una de esas dos realidades.

Pocos están mejor preparados para hablar de ello que Baptista, y su resumen es sencillo: no es fácil.

«El Mundial es el torneo más importante del mundo», declaró Baptista a GOAL en el evento El Partidazo de La Liga celebrado en Charlotte. «Para todos los jugadores, ese es el sueño. El sueño es llegar a un Mundial y participar en él. La oportunidad de participar en 2010, para mí, fue increíble porque cumplí mi sueño. Puedo decirte que no hay un evento más grande en el fútbol que un Mundial».